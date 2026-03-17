Dopo un turno pieno di spettatori allo stadio, ecco un nuovo turno di campionato: turno infrasettimanale. Nonostante si tratti di un turno infrasettimanale, sono ancora una volta numerosi gli spettatori pronti a mettersi in viaggio per seguire la propria squadra del cuore. Un segnale chiaro di quanto la passione non conosca ostacoli, nemmeno tra impegni lavorativi e distanze da percorrere. Le tifoserie continuano a garantire presenza e sostegno, contribuendo a creare un clima intenso anche lontano dal weekend. In questo turno, però, si registra un’eccezione: la sfida tra Catanzaro e Modena è stata rinviata a causa del maltempo, interrompendo temporaneamente il consueto flusso di trasferte.

Di seguito i numeri del turno infrasettimanale. Tra parentesi sono riportati i dati relativi solamente ai settori ospiti

Serie B- spettatori

Palermo – Juve Stabia (vietata)

Venezia – Padova (34, divieto residenti)

Carrarese – Sampdoria (625, no gruppi organizzati, sold out)

Avellino – Sudtirol (11)

Pescara – Entella (9)

Reggiana – Monza (298, definitivo)

Catanzaro – Modena (rinviata per maltempo)

Spezia – Empoli (303, definitivo)

Mantova- Cesena (350)

Frosinone- Bari (527)

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