L'Inter ha cominciato a pensare al mercato per la prossima stagione. I nerazzurri, come tutte le altre società, hanno pagato la crisi economica che ha travolto il mondo del calcio in questi mesi e per questo motivo puntano prima a muoversi in uscita sfoltendo la rosa con la cessione di quegli elementi che non rientrano nei piani di Antonio Conte. Proprio per questo, in primis si proverà a piazzare quei giocatori con un ingaggio troppo alto in proporzione all'impiego. Uno dei primi nomi in cima alla lista dei partenti sembrerebbe essere quello di Arturo Vidal.

Per il centrocampista cileno nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti l'Olympique Marsiglia.

Vidal verso l'addio a fine stagione

Arturo Vidal sarà uno dei nomi più caldi del mercato nerazzurro. Il classe 1987 dopo lunghi mesi di trattative con il Barcellona è approdato a Milano lo scorso settembre firmando un biennale da 6,5 milioni netti a stagione più bonus fino al 2022. Il centrocampista in questa prima stagione all'Inter ha deluso le aspettative della società e di Antonio Conte che lo aveva richiesto in maniera insistita a Marotta fin dal suo insediamento sulla panchina nerazzurra. L'ingaggio di Vidal pesa troppo sulle casse dell'Inter che in questo periodo, a causa della grave crisi economica, non è in grado si sostenere una cifra cosi onerosa, soprattutto per un giocatore che non ha inciso come ci si aspettava.

Il cileno ha disputato 23 partite in campionato collezionando però solo 1.139 minuti giocati, sono soltanto due infatti i match in cui l'ex Barcellona è rimasto in campo dal primo all'ultimo minuto (contro Torino e Sassuolo). Vidal ha dovuto fare i conti anche con i continui problemi fisici, che lo tengono tutt'ora fuori dal campo da calcio.

Il numero 22 non gioca una partita con la maglia nerazzurra dal lontano 8 marzo, quando la squadra di Conte sfidò l’Atalanta; nel girone di ritorno è stato utilizzato pochissimo, sono soltanto 5 le partite disputate e 129 i minuti giocati. Dunque dopo tanto corteggiamento ed una sola stagione all'Inter, Arturo Vidal potrebbe già lasciare Milano.

Il Marsiglia avrebbe avviato i contatti

Secondo quanto riportato da France Football, periodico francese, il futuro di Arturo Vidal potrebbe essere in Ligue 1 all’Olympique Marsiglia. Secondo la nota rivista Vidal avrebbe già avuto un colloquio con il tecnico del club francese Jorge Sampaoli, ex ct del Cile dal 2012 fino al 2016 con cui il Guerriero ha vinto la Coppa America nel 2015. Per facilitare l’accordo col club transalpino, l’Inter sarebbe addirittura disposta a lasciar partire a zero il centrocampista ex Juve, risparmiando così uno stipendio che al lordo pesa per circa 10 milioni annui.

Nelle ultime settimane anche Galatasaray e Flamengo si sarebbero interessate al cileno. Vedremo cosa succederà, ma di certo le strade di Vidal e l’Inter sono destinate a separarsi e far spazio a qualche giovane promessa della Serie A: i nerazzurri, infatti, seguono attentamente sia Svanberg del Bologna che Nandez del Cagliari.