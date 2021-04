Sarà uno dei tormentoni dei prossimi mesi in casa Juventus: Cristiano Ronaldo resterà oppure andrà via? Un campionato senza possibilità di lottare per lo Scudetto e l’uscita molto prematura dalla Champions League, arrivata agli ottavi di finale contro il Porto, stanno alimentando le voci sul futuro del campionissimo portoghese. Il mercato per lui ovviamente è sempre florido di rumor, c’è chi lo vorrebbe nel mirino di Real Madrid e Manchester United, mentre altri pensano che il suo futuro potrebbe essere al PSG per andare a impreziosire ancora di più il firmamento della rosa di Pochettino.

Le possibili condizioni di Cristiano Ronaldo per restare alla Juventus

Del futuro non c’è assolutamente certezza, ma secondo alcuni media sportivi italiani Cristiano Ronaldo avrebbe posto delle condizioni per restare alla Juventus. La prima sarebbe la qualificazioni alla prossima Champions League e quindi la conquista almeno del quarto posto in campionato. L’obiettivo non è irraggiungibile anzi, i successi con Napoli e Genoa nel giro di tre giorni hanno lanciato i bianconeri al terzo posto con 62 punti. Uno meno del Milan, secondo, uno in più dell’Atalanta quarta, e tre in più del Napoli che sembra però in grande rimonta con cinque vittorie nelle ultime sei gare. La corsa dovrebbe essere tra queste quattro squadre visto che Lazio e Roma sembrano troppo lontane.

La seconda condizioni per restare è una qualità migliore della rosa. Ronaldo vuole giocare per vincere ed evidentemente, sempre secondo le indiscrezioni sul web, non pensa di poterlo fare con questi compagni. Servono quindi rinforzi di qualità, ma non sarà facile portarli a Torino visto che con il Covid il bilancio societario è in perdita.

Perché Ronaldo potrebbe restare

Ovviamente non ci sono solo le condizioni sportive a giocare un ruolo nell’affare Ronaldo. Infatti, il fuoriclasse lusitano in Italia ha accesso a degli sgravi fiscali che altrove non avrebbe. Dal 2017 chi porta in Italia redditi dall’estero paga su questi solo un forfait da 100 mila euro, molto poco se si pensa che il giocatore guadagna in totale 100 milioni, e meno della metà arriva dallo stipendio con la Juve.

L’ingaggio potrebbe essere un’arma a doppio taglio anche sul mercato. I trenta milioni di euro l’anno sono un fardello che in pochi potrebbero permettersi in questo momento. Anche i top club in Europa stanno cercando di arginare i costi e lo dimostra la querelle Sergio Ramos a cui è stato proposto un ingaggio al ribasso per restare al Real Madrid. Insomma l’affare Cristiano Ronaldo è complicato per tutti e le condizioni poste per rimanere alla Juve sono quelle di giocare al top e con una squadra di livello, obiettivi che dovrebbero essere gli stessi della società.