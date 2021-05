Il Monza ha terminato la sua stagione uscendo sconfitta dalla semifinale dei playoff per la promozione in Serie A. La squadra di Brocchi non è riuscita a ribaltare lo 0-3 dell'andata subito del Cittadella: all'U-Power Stadium il Monza si è fermato sul 2-0. Dunque, grazie al complessivo 3-2, il Cittadella sfiderà in finale il Venezia. L'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani non è riuscito a far fare il doppio salto di categoria al Monza. Per questo potrebbero esserci novità importanti durante il Calciomercato estivo. La prima dovrebbe riguardare la panchina, con Brocchi che potrebbe non essere confermato.

Si parla del possibile ingaggio di Filippo Inzaghi da parte del Monza. Il tecnico piacentino dopo la delusione della retrocessione in Serie B con il Benevento potrebbe ripartire dalla società lombarda. Galliani però sembrerebbe interessato a regalare un altro importante acquisto al Monza. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'amministratore delegato del Monza avrebbe pensato ad un'offerta per Gianluigi Buffon.

Buffon potrebbe trasferirsi al Monza

Di recente Gianluigi Buffon ha ufficializzato il suo addio alla Juventus. Il portiere non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno 2021 perché vuole dedicarsi a una nuova esperienza professionale da titolare. In queste due stagioni, Gigi ha fatto il secondo a Szczesny, annate che come da lui ammesso gli sono state molto utili.

Dopo queste stagioni da secondo, Buffon vorrebbe misurarsi come titolare, anche perché avrebbe come obiettivo il mondiale in Qatar 2022. Il portiere vorrebbe partecipare alla competizione e senza titolarità sarebbe difficile. Per questo il portiere starebbe valutando diverse offerte. Fra queste ci sarebbe quella del Monza. In una recente intervista Buffon ha dichiarato di aver ricevuto un'offerta folle.

Secondo alcune addetti ai lavori, la proposta di cui ha parlato il portiere sarebbe proprio quella del Monza.

Il possibile sostituto di Buffon alla Juventus

La Juventus dovrà quindi trovare il sostituto di Buffon. Fra le varie ipotesi si starebbe valutando un profilo che ha già avuto un'esperienza professionale nel campionato italiano, alla Sampdoria.

Ci si riferisce a Sergio Romero, giocatore argentino attualmente secondo portiere del Manchester United. Arriverebbe a parametro zero in quanto andrà in scadenza di contratto a giugno 2021.