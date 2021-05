Con Rodrigo De Paul in partenza, l’Udinese va alla ricerca di un centrocampista offensivo che possa essere investimento per il futuro, ma già pronto per il presente. Il mirino dei Pozzo si sarebbe posato sul ventiduenne Rigoberto Rivas che proprio come l’argentino può giocare in più settori del centrocampo. Trequartista naturale, all’occorrenza può essere impiegato come centrocampista centrale oppure ala destra.

Il suo cartellino è di proprietà dell’Inter che per farlo crescere lo ha spedito un anno in prestito alla Reggina. In questa stagione per lui 27 presenze con 5 gol e 3 assist, un bel bottino se si pensa che a inizio campionato ha sofferto per un problema muscolare che lo ha tenuto ai box tra settembre e ottobre.

Chi è Rigoberto Rivas, possibile acquisto dell’Udinese

Nato in Honduras, Rigoberto Rivas arriva giovanissimo in Italia dove viene notato dall’Inter. I nerazzurri lo acquistano per il proprio settore giovanile dal Prato, poi inizia il suo personale giro d’Italia tra Brescia e Ternana, per approdare infine alla Reggina. Un buon campionato di Serie B e adesso la possibilità di giocare nel massimo campionato. L’Udinese lo tiene d'occhio, ma la prima mossa potrebbe essere dei calabresi che detengono il diritto di riscatto del ragazzo. Attenzione però all’Inter che avendo il controriscatto potrebbe anche pensare di riportarlo alla Pinetina in estate, anche se è molto difficile che possa aggregarsi alla rosa di Antonio Conte per il prossimo campionato.

A quel punto l’Udinese potrebbe parlare direttamente con la squadra di Milano, anche se c’è da dire che la concorrenza potrebbe essere agguerrita. Oltre ai friulani sul giocatore ci sarebbero anche Cagliari e Spezia che vorrebbero rinforzare la propria rosa, cercando magari di presentarsi nella prossima stagione allontanando fin da subito il rischio di finire in Serie B come successo fino a poche settimane fa.

Il prezzo del cartellino sarebbe di circa 500mila euro.

I bianconeri prima di affrontare le questioni legate al mercato dei giocatori dovranno decidere il futuro della panchina. Gotti non è sicuro di restare nonostante il buon lavoro effettuato in questo campionato. La dirigenza e il mister ancora devono incontrarsi per capire se proseguire insieme.

Nel frattempo iniziano a spuntare le prima voci per un possibile sostituto. Piacerebbe per esempio Paolo Zanetti, attuale mister del Venezia che si giocherà la promozione in Serie A nella finale playoff del campionato cadetto contro il Cittadella. E Gotti? Se dovesse lasciare l’Udinese non sarebbe un problema per lui trovare una nuova panchina, ci sta per esempio pensando la Sampdoria perché Claudio Ranieri ha annunciato ieri la fine del rapporto con i blucerchiati.