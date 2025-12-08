Nelle scorse ore il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha lanciato un duro attacco su Youtube nei confronti di Luciano Spalletti, sottolineando come il tecnico della Juventus nella gara col Napoli sia sembrato quello confuso visto con la nazionale italiana.

Pedullà: 'Quello visto a Napoli è sembrato lo Spalletti visto con la nazionale'

Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube dedicato alla Juventus e più nel dettaglio alla figura di Luciano Spalletti: "Mi pesa molto fare questo contenuto perché apprezzo il tecnico toscano da sempre, però nella vita bisogna avere la schiena dritta e non guardare in faccia nessuno se necessario.

Per questo sono costretto a dire che quello di Napoli è sembrato il Luciano Spalletti visto con la nazionale italiana. Lo Spalletti che si isolava e faceva danni, perché per stupire tirava fuori forme algebriche incomprensibili. Quanto fatto ieri dall'allenatore della Juve è sbagliato su tutti i fronti e mi riferisco sia alle scelte iniziali, sia a quanto fatto nel corso del match sia alle dichiarazioni nel post partita. Ad esempio, bastavano pochi secondo per capire che l'undici schierato contro il Napoli era impresentabile, perché se metti Yildiz accanto a Conceicao crei solo un ibrido di due calciatori che sostanzialmente fanno la stessa cosa".

Pedullà ha proseguito: "Se metti Cabal come esterno sinistro e permetti a Neres di fare quello che vuole contro il colombiano, non sei il solito Spalletti.

Anche le parole sulla sostituzione di Yildiz con Openda hanno poco senso e soprattutto condannano un mercato molto dispendioso. Poi ci dovrebbe spiegare gentilmente perché Zhegrova gioca puntualmente gli ultimi 10 minuti. Sembra quasi una prescrizione medica, bisognerebbe invece capire se l'allenatore non si fida del kosovaro, se è una strategia studiata a tavolino o se c'è qualcos'altro sotto. Insomma tutte queste cose mi fanno domandare se Spalletti è quello che fece cose straordinarie alla Roma, al Napoli, un ottimo lavoro all'Inter o è lo Spalletti della nazionale che tira a campare per andare avanti".

Juve, i tifosi rispondono a Pedullà: 'Spalletti si è giocato gli ultimi bonus'

Le parole di Pedullà hanno acceso il dibattito sul web: "Spalletti, per favore, meno stupidaggini e più fatti.

Ieri ti sei giocato gli ultimi bonus", scrive un utente su Youtube.

Un altro invece aggiunge: "Ieri Spalletti ha sbagliato. Questo non toglie che secondo me occorre fidarsi di lui, considerano che questa squadra ha sì limiti tecnici, ma soprattutto limiti mentali e caratteriali".