La Juventus, negli ultimi anni, ha deciso di investire molto sui giovani. Soprattutto dal lancio dell'under 23 bianconera, che è diventata un vero e proprio trampolino di lancio per i giovani. Non è un caso che, in questa stagione, stiano maturando nella seconda squadra bianconera giocatori come Dragusin, Fagioli e Felix Correia, che già hanno avuto l'occasione di giocare in prima squadra. Anche la Primavera bianconera sta valorizzando tanti giovani, basti pensare al centrocampista Miretti, al trequartista Soulé o alla punta Da Graca. Dalla prossima stagione, il tecnico Bonatti potrebbe avere in squadra un altro talento importante.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe definendo l'acquisto del giovane difensore Randy Obam Bandolo. Si tratta di un centrale classe 2005, considerato uno dei migliori under 17 del calcio francese. L'ufficializzazione potrebbe arrivare a breve, la società bianconera dovrebbe pagare al Nancy (società proprietà del cartellino del giocatore) circa 30 mila euro, ovvero solo l'indennità di formazione.

La Juventus potrebbe a breve ufficializzare l'acquisto di Randy Obam Bandolo. Il talento classe 2005 dovrebbe arrivare in estate per essere a disposizione della Primavera bianconera in vista della prossima stagione.

L'ennesimo acquisto giovane per la società bianconera, che ha saputo pescare molto bene negli anni i talenti principali del calcio europeo e non. La strategia di mercato basata sull'acquisto di talenti da valorizzare alla Continassa dovrebbe proseguire anche nel prossimo Calciomercato estivo.

Ci si attendono, però, investimenti importanti sui giovani anche per la prima squadra.

La crisi economica dovuta all'emergenza coronavirus ha appesantito i bilanci delle società di calcio. Di conseguenza si proverà ad alleggerire la rosa e, allo stesso tempo, ad acquistare giovani di qualità che abbiano un ingaggio contenuto. Non è un caso si parli delle cessioni dei vari Alex Sandro, Rabiot, Ramsey, Bernardeschi e Cristiano Ronaldo.

Per quanto riguarda gli acquisti, invece, la società bianconera sarebbe interessata a Donnarumma, Locatelli e Kean. Il portiere potrebbe arrivare a parametro zero in bianconero. L'eventuale mancata qualificazione della Juventus alla prossima edizione della Champions League, però, potrebbe portare il portiere a firmare il rinnovo di contratto con il Milan. La società bianconera starebbe, inoltre, seguendo per il centrocampo il profilo di Houssem Aouar (del Lione) e per il settore avanzato Gianluca Scamacca.