Un episodio clamoroso è successo oggi pomeriggio allo stadio Old Trafford di Manchester. Centinaia di tifosi dello United hanno infranto le barrire di sicurezza e invaso il campo, prima del match di Premier League che si sarebbe dovuto disputare contro il Liverpool e il cui calcio d'inizio era previsto per le 17.30. Un gruppo di sostenitori dei Red Devils è entrato in campo per manifestare con fumogeni e bandiere contro la proprietà americana, ritenuta colpevole in merito alla vicenda SuperLega. Oltre a ciò diversi manifestanti hanno anche tentato di bloccare il bus con all'interno i giocatori, che stavano viaggiando verso lo stadio in vista della partita.

Quanto accaduto ha costretto le autorità ad intervenire e le società a posticipare il match.

La protesta dei tifosi contro i patron Glazer

La motivazione dell'invasione di campo è stata subito chiarita dai manifestanti. Infatti la loro protesta è stata in opposizione agli attuali proprietari del club, ovvero la famiglia Glazer. Per i tifosi infatti i patron americani sarebbero colpevoli di aver accettato di prendere parte al progetto SuperLega, fortemente osteggiato dai supporter. I manifestanti hanno quindi chiesto l'uscita immediata dei Glazer dal club, con una serie di striscioni e cori. L'entrata del club nella SuperLega aveva già scaturito numerose proteste negli scorsi giorni, con bersaglio in particolare proprio i Glazer, e oggi è arrivata un'altra manifestazione di disappunto dei tifosi, ma con modalità meno pacifiche rispetto alle precedenti.

La polizia costretta ad intervenire: gara rinviata

L'ingresso non autorizzato dei tifosi all'interno dello stadio Old Trafford, ha costretto la polizia ad intervenire per riportare la calma. La partita infatti era prevista a porte chiuse per le restrizioni anti Covid presenti anche in Inghilterra, ma i sostenitori dei Red Devils non hanno rispettato le regole, forzando così le barrire di sicurezza.

La polizia è riuscita ad intervenire in modo rapido e a riprendere il controllo della situazione. Quanto accaduto ha però avuto delle severe ripercussioni a livello sportivo, infatti la partita tra Manchester United e Liverpool è stata rinviata a data da destinarsi. Una decisione presa insieme dalla polizia, dalle autorità locali, dalla federazione e dai club, tutti concordi sul rinviare la gara per motivi di sicurezza, ritenendo quanto accaduto un rischio per il normale svolgimento della partita.

Un match che aveva una grande importanza per la classifica della Premier League, sia per la lotta Champions League, che per l'eventuale vittoria matematica del titolo per il Manchester City.