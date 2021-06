Con il Calciomercato che aprirà i battenti tra qualche settimana, la dirigenza rossoblu dovrà cercare di monetizzare al meglio le cessioni dei propri calciatori. A salutare la Calabria potrebbero essere gli attaccanti Nwankwo Simy, calciatore per il quale si sarebbero mosse Lazio e Genoa ma anche qualche club della Premiere League inglese, e il brasiliano Junior Messias che interesserebbe a Genoa, Sampdoria e Torino. Per quanto riguarda la panchina per il nuovo campionato di Serie B, dopo aver salutato Serse Cosmi, il Crotone starebbe aspettando la fumata bianca per riportare l'ex calciatore Francesco Modesto nella città pitagorica ma questa volta nelle vesti di allenatore.

Possibile futuro lontano per Simy e Messias

A Crotone e in Serie B arriva solo a 28 anni ma grazie alle sue giocate da vero brasiliano, Junior Messias, riesce a portare la squadra alla seconda promozione in Serie A. Il classe 1991 è un attaccante che può giocare come seconda punta o mezzala ed è dotato di ottima rapidità e di uno straordinario dribbling e con la maglia del Crotone ha realizzato 15 reti in 70 presenze tra Serie B e Serie A. In questi giorni sembrerebbe che diverse squadre come Torino e Sampdoria abbiano manifestato interesse per il calciatore brasiliano e il prezzo del cartellino si aggira intorno ai 7-8 milioni. Oltre a Messias, il Crotone potrebbe cercare di far cassa anche con il Bomber Nwankwo Simy.

Il nigeriano classe 1992 è arrivato in Calabria nell'estate del 2016 ma solo nel 2018 inizia a segnare con continuità riuscendo prima a salvare il Crotone in Serie B con 14 reti e, nell'anno successivo, a riportare i calabresi nel massimo campionato. Con le 20 reti siglate in questa ultima stagione, l'attaccante rossoblù è diventato il miglior marcatore di sempre nella storia del Crotone.

Su di lui ci sarebbero Genoa e Lazio e la società fissa il prezzo intorno ai 10 milioni.

Modesto possibile nuovo allenatore

Nato e cresciuto in Calabria, l'ex calciatore di Genoa e Crotone potrebbe far ritorno nella sua città natale per sedere sulla panchina pitagorica. Sembrerebbe infatti che Francesco "Ciccio" Modesto sia in procinto di diventare il nuovo allenatore del Crotone dopo l'esonero del tecnico Serse Cosmi.

Modesto aveva già vestito la maglia rossoblu nell'anno della prima storica promozione in Serie A nella stagione 2015/2016 e ora le parti sembrerebbero molto vicine a chiudere l'accordo in questi giorni.

Luca marrone corteggiato dal Monza

Il centrocampista Luca Marrone sarebbe nel mirino del Monza e del suo ex allenatore Giovanni Stroppa. Il Centrocampista può ricoprire diversi ruoli ma sopratutto nel Crotone è stato sempre impiegato come difensore centrale ma difficilmente i calabresi si priveranno del calciatore.