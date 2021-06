Il Milan avrebbe pensato a Sergio Ramos come regalo per il reparto difensivo di Stefano Pioli. Il calciatore non ha rinnovato il contratto in scadenza con il Real Madrid e sarebbe alla ricerca di una nuova avventura. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il difensore, che piacerebbe molto al Paris Saint Germain, avrebbe avuto contatti con il dirigente Paolo Maldini. Le cifre per l'approdo a Milanello sarebbero di circa 20 milioni come premio alla firma, più un ingaggio da 15 milioni di euro. Somme che, al momento, sarebbero ritenute troppo elevate soprattutto dopo la pessima situazione economica causata dall'emergenza epidemiologica.

La società rossonera, dopo aver riscattato Tomori, però potrebbe decidere di finanziare il mercato con l'addio di Alessio Romagnoli. L'ex Roma non sarebbe più centrale nel progetto di Stefano Pioli e potrebbe garantire alle casse della società circa 20 milioni di euro.

Milan, possibili rinforzi dal Real Madrid

Dopo aver perso Hakan Calhanoglu, trasferitosi all'Inter, il Mila starebbe valutando dei profili per la trequarti. Oltre al rinnovo del prestito di Brahim Diaz, il nuovo nome sarebbe quello di Franco Vazquez. L'ex Palermo non rinnoverà il contratto in scadenza a fine mese con il Siviglia e potrebbe decidere di ripartire dall'Italia. Soluzioni possibili molto interessanti potrebbero arrivare sempre dal Real Madrid.

In uscita ci sarebbero infatti sia Dani Ceballos che Odriozola. Il centrocampista, dopo una stagione deludente vissuta con la maglia dell'Arsenal, potrebbe decidere di cambiare casacca per giocare con maggiore continuità. L'esterno, invece, farebbe molto comodo al Milan che avrebbe trattato nelle scorse settimane anche Junior Firpo del Barcellona.

In entrambi i casi si potrebbe pensare di proporre un prestito con diritto di riscatto.

Piacerebbero Giroud e Ziyech

I dirigenti rossoneri starebbero mantenendo i rapporti aperti con il Chelsea per chiudere il discorso relativo a Olivieri Giroud. Il francese, nonostante in rinnovo, dovrebbe essere il profilo per potenziare l'attacco presieduto da Zlatan Ibrahimovic.

Il vero desiderio, invece, sarebbe sempre Hakim Ziyech. L'ex Ajax non sarebbe centrale nel progetto di Thomas Tuchel e vorrebbe cambiare squadra per ritrovare un posto da titolare. Il prezzo del suo cartellino sarebbe di circa 40 milioni di euro, cifra ritenuta elevata dal Milan. I dirigenti Maldini e Massara avrebbero quindi intenzione di proporre un prestito con diritto di riscatto. Un altro problema sarebbe anche legato all'ingaggio percepito dal marocchino. 6 milioni di euro che, attualmente, sarebbero non in linea con il monte ingaggi della società di Elliot.