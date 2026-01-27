Secondo quanto riferito su YouTube dal giornalista Matteo Moretto, la Juventus avrebbe effettuato passi concreti nei confronti di Xaver Schlager, centrocampista austriaco attualmente in forza al Lipsia. Un nome che circola con sempre maggiore insistenza negli ambienti della Continassa e che potrebbe rappresentare una vera occasione di mercato, considerando la situazione contrattuale del giocatore e le esigenze della Juventus in mezzo al campo.

Contatti avviati e segnali positivi: la Juve accelera

Xaver Schlager andrà in scadenza di contratto nel prossimo giugno con il club tedesco e, al momento, non sembrano esserci segnali concreti di rinnovo.

Un dettaglio tutt’altro che secondario, che ha acceso l’interesse di diversi club europei, tra cui proprio la Juventus. Stando a quanto raccontato da Matteo Moretto, i bianconeri avrebbero già intavolato i primi contatti diretti con il calciatore, ricevendo risposte incoraggianti. I dialoghi sarebbero stati giudicati positivi, tanto da far pensare a un’operazione che potrebbe entrare nel vivo nei prossimi mesi. L’idea della dirigenza juventina è chiara: portare a Torino, nel prossimo luglio, un rinforzo a parametro zero, capace di garantire qualità, dinamismo e prospettiva. Un colpo in pieno stile Juventus, soprattutto in una fase in cui l’attenzione ai conti resta una priorità assoluta.

Chi è Xaver Schlager: caratteristiche e prospettive

Classe 1997, Xaver Schlager è un centrocampista moderno, completo e abituato ai ritmi elevati della Bundesliga. Dotato di grande intensità, è un giocatore capace di abbinare quantità e qualità, risultando prezioso sia in fase di recupero palla sia nella costruzione dell’azione. La sua principale forza risiede nella capacità di leggere le situazioni di gioco, nel pressing costante e nella rapidità di pensiero, caratteristiche che lo rendono ideale per un calcio aggressivo e verticale. Nonostante non sia un regista puro, Schlager sa gestire il possesso con intelligenza ed è in grado di inserirsi senza palla, offrendo soluzioni offensive aggiuntive. Per la Juventus rappresenterebbe un profilo perfettamente in linea con l’idea di ringiovanimento della rosa: giovane, internazionale e già formato ad alti livelli.