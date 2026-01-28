A pochi giorni dalla conclusione del calciomercato invernale si muovono le trattative per il Crotone. Nella mattinata del 28 gennaio la società calabrese ha ufficializzato la cessione in prestito del difensore Daniel Leo al Pontedera. Il calciatore, poco utilizzato nella prima parte di stagione, proseguirà l'annata sportiva sempre in Serie C ma con un'altra maglia. Il Crotone starebbe guardando proprio in casa del Pontendera, valutando l'acquisto dell'attaccante Simone Ianesi.

Crotone, Leo saluta la città

Seconda partenza per il difensore Daniel Leo.

Il calciatore, arrivato dal Foggia due anni prima, dopo il prestito al Perugia, affronterà un altro prestito questa volta al Pontedera. La società calabrese ha ufficializzato la cessione alla squadra di Serie C del Girone B. In questa stagione sportiva il jolly difensivo Daniel Leo ha maturato con la maglia del Crotone solo 9 presenze per un totale di 557 minuti giocati. L'ultima sua presenza in campo con i rossoblù risale alla gara Crotone-Latina 1-1, dello scorso mese di dicembre.

Interesse per Ianesi, c'è concorrenza

Sul fronte degli acquisti il Crotone starebbe valutando un calciatore dal Pontendera. Ad interessare i rossoblù è il 23enne attaccante Simone Ianesi, autore in questo torneo di 16 presenze.

Oltre al Crotone sulle sue tracce ci sarebbero altre due formazioni di Serie C, Cittadella e Casarano. Un profilo giovane, che potrebbe muoversi nella finestra di trattative invernali per trovare spazio.

Crotone, le altre operazioni di gennaio

Sempre in entrata il Crotone starebbe valutando altri tre acquisti: si tratta dell'attaccante Andrea Santarcangelo del Picerno, del difensore Lorenzo Moretti della Virtus Entella e del centrale difensivo Nicolò Armini in forza al Campobasso. in questo caso si tratterebbe di un ritorno in Calabria. Gli squali valutano inoltre cambi a centrocampo con la possibilità di un acquisto in caso di partenza di Riccardo Stronati. Non dovrebbe partire Davide Di Pasquale, difensore corteggiato dal Foggia e autore di due reti nelle ultime due uscite stagionali contro Cosenza e Potenza.