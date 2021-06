Il Calciomercato del Milan è in continua evoluzione, ma la dirigenza rossonera deve fare i conti anche con qualche situazione spinosa relativa a rinnovi e riscatti. La trattativa più difficile sembra essere quella relativa a Sandro Tonali, per il quale il Brescia non sembra voler concedere sconti. Sul giocatore, dunque, potrebbe inserirsi la Juventus, con il club piemontese che starebbe monitorando la situazione. La dirigenza rossonera sta anche trattando col Real Madrid per la permanenza di Brahim Diaz nella prossima stagione.

Calciomercato Milan, si complica il riscatto di Tonali

Scadrà nella giornata del 16 giugno il termine per l'opzione di riscatto sul centrocampista italiano, ma Milan e Brescia non hanno ancora trovato un accordo. Anche se le parti non sono lontane, la fumata bianca non è arrivata e potrebbe andare oltre la scadenza. Il Milan ha chiesto e ottenuto uno sconto, ma l'accordo definitivo non è stato ancora raggiunto perché l'ultimo colloquio tra Maldini e Cellino risale alla scorsa settimana, e da allora regna un preoccupante silenzio. L'inclusione di Giacomo Olzer nell'affare ha avvicinato i club, ma i proprietari del Milan non vogliono pagare più di 10 milioni di euro per acquistare Tonali in modo definitivo.

Il Brescia ha diritto ad altri 15 milioni di euro, avendo già concesso uno sconto sui bonus. L'inserimento di una seconda contropartita tecnica, come l'attaccante Lorenzo Colombo, potrebbe sbloccare la situazione, ma il Milan dovrà negoziare e intanto la Juventus sta osservando con attenzione l'evolversi della situazione. La squadra di Max Allegri potrebbe inserirsi qualora dovessero interrompersi le trattative tra Milan e Brescia, ipotesi però difficile.

Calciomercato Milan, dirigenza al lavoro per Brahim Diaz

Secondo le ultime informazioni, il Milan sta cercando di trattenere il talento spagnolo Brahim Diaz con un prestito di due anni che preveda un'opzione di riscatto fissata a 20 milioni di euro, ma il Real Madrid preferirebbe l'idea di un prestito di un anno con obbligo di riscatto.

La sensazione è che si troverà una soluzione grazie all'ottimo rapporto tra i club. I rossoneri sono in trattativa anche con il Barcellona per Junior Firpo e l'offerta del Milan sarebbe un prestito con diritto di riscatto. Il prezzo finale dell'estremo difensore è ancora da stabilire, è arrivato al Barça con un affare che potrebbe valere 30 milioni di euro se si considerano i bonus (18 milioni di euro fissi), ma al momento attuale la valutazione è di 15 milioni di euro. Al Milan partirebbe come riserva di Theo Hernandez, ma sembra che l'ex stella del Betis sia attratto dalla possibilità di trasferirsi in Italia.