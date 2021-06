Il Milan sarà probabilmente una delle squadre protagoniste del prossimo mercato estivo. Dopo che i rossoneri hanno già ufficializzato l'acquisto del portiere Mike Maignan, sarebbero pronti a chiudere il riscatto di Tomori dal Chelsea. La dirigenza milanista, però, si starebbe muovendo anche sul fronte delle cessioni. In particolare, il portoghese Rafael Leao avrebbe diversi estimatori in Premier League. Per sostituirlo, il Milan starebbe pensando all'acquisto dell'ala dell'Inter, Ivan Perisic, il quale sembrerebbe non rientrare più nei piani nerazzurri.

Calciomercato Milan, possibili cambi sulla fascia sinistra

Secondo alcune fonti, Ivan Perisic al Milan sarebbe molto più che un'idea per la dirigenza rossonera. Il contratto del croato scade nel 2022 e l'Inter non sembra intenzionata a discutere di un rinnovo, vista la sua delicata situazione a livello finanziario. L'Inter vorrebbe guadagnare circa 10 milioni di euro dalla cessione di Perisic, il che alleggerirebbe anche il monte ingaggi. Per questo i rossoneri potrebbero essere pronti a strappare l'esterno nerazzurro e colmare una lacuna nella rosa di Pioli, con Ante Rebic che potrebbe svolgere un ruolo cruciale nel convincimento del suo connazionale.

Calciomercato Milan, Leao potrebbe essere ceduto

Il Milan starebbe lavorando costantemente sul fronte cessioni e, secondo le ultime notizie, molti club sarebbero interessati ad Hauge, grazie ad una buona stagione con il Milan, nonostante il poco tempo avuto a disposizione per mettersi in mostra. Il giocatore, inoltre, potrebbe anche essere usato come contropartita tecnica nell'affare che porterebbe l'argentino Rodrigo De Paul al Milan.

Il norvegese, infatti, piace molto all'Udinese e potrebbe essere la chiave per la dirigenza rossonera per abbassare il prezzo di De Paul. Il valore attuale di Hauge è di 15 milioni di euro, una buona cifra, considerando che il Milan lo aveva acquistato per 4 milioni di euro solamente un anno fa. Per quanto riguarda Rafael Leao, invece, il Milan crede nelle sue qualità, ma valuterebbe una cessione se arrivasse una buona offerta.

Potrebbero bastare 25 milioni di euro per convincere i rossoneri a separarsi dal giovane portoghese. Tra i giocatori in uscita, ci sarebbe Diego Laxalt, pronto a firmare con la Dinamo Mosca dopo la fine del prestito a Glasgow. La cessione del terzino uruguayano porterà nelle casse del Milan almeno 4 milioni di euro. Ai saluti dovrebbe esserci anche Samu Castillejo. L’esterno spagnolo non ha mai convinto ed il Milan, che potrebbe rimpiazzarlo con Ziyech del Chelsea.