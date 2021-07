Il Milan con ogni probabilità sarà uno dei club maggiormente attivi fino alla fine del Calciomercato. Infatti, se nel mese di luglio la dirigenza rossonera ha fatto operazioni importanti, ma di consolidamento come i riscatti di Tonali e Tomori, il rinnovo del prestito di Brahim Diaz e l'acquisto del nuovo portiere, il mese di agosto servirà per operare le cessioni di quei giocatori che non rientrano più nel progetto. Ovviamente, allo stesso tempo, i giocatori in questione saranno rimpiazzati in maniera adeguata, infatti il taccuino della dirigenza sarebbe ricco di obiettivi.

Calciomercato Milan, le possibili uscite del mese di agosto

Come abbiamo già scritto, il Milan è stato molto impegnato nel primo mese di mercato, ma sono previste ulteriori operazioni in vista di agosto, secondo le ultime notizie. La dirigenza ha rafforzato la rosa con l'arrivo di Maignan, Tomori, Ballo-Touré, Tonali, Brahim Diaz e Giroud ma l'opinione generale è che la rosa non sia completa, con qualche giocatore da vendere e qualche rinforzo necessario in zone chiave. I dirigenti Maldini e Massara starebbero lavorando per cedere giocatori non più ritenuti utili al progetto come i difensori Andrea Conti e Mattia Caldara, ricercati rispettivamente da Sampdoria e Venezia.

Jens Petter Hauge ha un grande mercato e l'Eintracht Francoforte ha offerto 8 milioni di euro, cifra ritenuta troppo bassa, ma i rossoneri potrebbero accontentarsi di 12 milioni di euro.

Rafael Leao non è in vendita, ma se arrivasse un'offerta di 25-30 milioni di euro, sarebbe presa in considerazione. Anche Samu Castillejo potrebbe partire con l'interesse di diversi club spagnoli, ma ad oggi nella sede rossonera non è giunta nessuna proposta concreta. Tommaso Pobega vuole convincere Pioli e si sta allenando bene a Milanello, ma potrebbe anche essere ceduto qualora arrivasse un'offerta da 12-13 milioni di euro.

Calciomercato Milan, ad agosto possibili nuovi arrivi

In termini di acquisti, la dirigenza si sta concentrando su un prestito con opzione di riscatto, anche per il ruolo di trequartista dove gli obiettivi sarebbero Julian Brandt, Nikola Vlasic, Marcel Sabitzer, Isco e Hakim Ziyech. La sensazione è che ci vorrà ancora qualche settimana prima che si prenda la decisione di avanzare un'offerta concreta per uno di loro.

Un giovane terzo attaccante dovrebbe arrivare in rosa per crescere insieme a Ibra e Giroud e mentre c'è molta eccitazione intorno a Kaio Jorge, la concorrenza è alta e il Milan non alzerà la propria offerta oltre i 2-3 milioni di euro.

Per la fascia destra, come profilo da alternare a Saelemaekers, Josip Ilicic è sempre da tenere d'occhio. Maldini e Massara proveranno anche a riportare in Italia Diogo Dalot dopo il prestito dal Manchester United, con il giocatore che ha manifestato la voglia di tornare in rossonero. Infine, se il mercato offrirà l'occasione giusta, si cercherà anche di assicurarsi un quarto centrocampista al fianco di Kessie, Bennacer e Tonali. Il favorito sembra essere Bakayoko, che il Milan vorrebbe solo avere in prestito.