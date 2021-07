La Juve continua ad attendere i nuovi acquisti, e soprattutto attende da ormai un paio di settimane il centrocampista della nazionale italiana e del Sassuolo Manuel Locatelli classe 1998.

Molti media danno per certo il matrimonio tra il giocatore e la società bianconera, in quanto lo stesso ha fatto capire che vuole trasferirsi alla Juventus e non vuole allontanarsi dall'Italia.

La Juventus sta continuando a trattare con il club neroverde per Locatelli

Il Sassuolo intanto aveva già accettato l'offerta del club inglese dell'Arsenal per il trasferimento di Locatelli alla cifra di 40 milioni di euro, ma come detto in precedenza il giocatore non vuole trasferirsi all'estero e per questo motivo ha rifiutato l'offerta dei Gunnerrs che volevano portarlo a giocare in Premier League.

L'ultima offerta della Juve arrivata al Sassuolo è di 30 milioni di euro, ben al di sotto delle richieste del club emiliano che però è pronto a trattare per la cessione del giocatore. Durante l'incontro, che probabilmente si terrà nella giornata di giovedì, i due club discuteranno anche di determinate contropartite da inserire nella trattativa, tra cui nome più caldo è quello del giovane difensore Dragusin che però vuole dimostrare di meritare la maglia della Juventus.

La Juve prepara il piano B nel caso in cui non dovesse arrivare Locatelli

La società bianconera nelle ultime ore sta pensando a determinati sostituti da acquistare nel caso in cui la trattativa per ottenere il cartellino di Locatelli dovesse sfumare.

I profili identificati dalla società bianconera sono tre Bakayoko, Zakaria, Pjanic.

Il ritorno in Italia del bosniaco potrebbe avvenire anche se la Juventus decidesse di cedere il centrocampista gallese Ramsey, inoltre il Barcellona sarebbe disposto a cedere Miralem Pjanic anche attraverso la formula del prestito.

Su Bakayoko invece c'è da registrare anche il forte interesse del Milan intenzionato ad acquistarlo per rinforzare il suo reparto di centrocampo in vista della Champions League che dovrà disputare in questa stagione.

Il Chelsea è sempre più intenzionato a vendere il giocatore in quanto non rientra nei suoi piani.

Ultima alternativa presa in considerazione dal club bianconero è il centrocampista svizzero del Borussia Mönchengladbach: Zakaria. Sul centrocampista svizzero è forte l'interesse anche del Napoli, con Luciano Spalletti che sembra sempre più intenzionato ad acquistarlo a causa anche dell'infortunio subito da Diego Demme nell'amichevole di ieri pomeriggio contro la Pro Vercelli.

Allegri e la Juventus però hanno ribadito che l'obiettivo principale sarà sempre Locatelli.