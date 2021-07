La notizia è stata ufficializzata nelle scorse ore: il difensore spagnolo Sergio Ramos ha firmato un contratto biennale con il Paris Saint Germain. Il centrale classe '86 era disponibile a parametro zero, dopo la scadenza del suo contratto con il Real Madrid, con il quale negli anni scorsi ha vinto praticamente tutto quello che c'era da vincere. Sergio Ramos si è legato ai parigini fino al giugno 2023, quando avrà 37 anni.

Prosegue dunque la campagna di rafforzamento della squadra francese, che è già al quarto colpo di mercato nelle ultime settimane, tre dei quali arrivati proprio a parametro zero.

Il calciomercato estivo del Psg

Il club parigino questa estate ha ingaggiato già tre "top player" a parametro zero, una strategia evidentemente fruttuosa, che permette di tesserare giocatori senza pagare il costo del cartellino alla società, in quanto appunto il contratto è ormai scaduto. Prima dell'operazione che ha portato a Sergio Ramos, i parigini avevano realizzato acquisti con la stessa formula nelle scorse settimane anche in altri due casi, prelevando il portiere italiano Gianluigi Donnarumma, andato in scadenza con il Milan e il centrocampista olandese Georginio Wijnaldum, che non aveva prolungato il proprio contratto con il Liverpool.

Non sono arrivate solo operazioni a parametro zero comunque per il Psg, che nei giorni scorsi ha acquistato dall'Inter il laterale difensivo destro Achraf Hakimi dall'Inter, per una cifra che si aggira sui 68 milioni di euro: il giocatore marocchino ha firmato con i parigini fino al 2026.

Tutti acquisti di primissima qualità dunque, per rendere il Psg ancora più vincente, dopo una stagione sotto le aspettative, in cui la squadra del patron Nasser Al-Khelaïfi non è riuscita a vincere il campionato francese (arrivando seconda dietro al Lille), né la Champions League (semifinalista sconfitta contro il Manchester City), dovendosi accontentare solo della Coppa di Francia e della Trophee des champions (ossia l'equivalente della Supercoppa nazionale).

Probabile formazione Psg 2021-2022

Qualora non dovessero esserci cessioni da parte dei parigini in queste prossime settimane, quella a disposizione di mister Mauricio Pochettino per la prossima stagione potrebbe essere una formazione decisamente "stellare".

Di seguito ipotizziamo la "formazione tipo" del Psg per la nuova stagione 2021-2022 (in grassetto i nuovi arrivati in questa estate).

Psg (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos, Kurzawa (Bakker); Wijnaldum; Danilo Pereira (Paredes), Verratti; Di Maria, Mbappè, Neymar.