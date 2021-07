In casa Inter c'è grande attesa per il ritorno di Romelu Lukaku, con il centravanti belga che a partire da oggi si aggregherà al gruppo in ritiro per cominciare a preparare la prossima stagione. L'attaccante ha disputato un buon Europeo con la Nazionale belga, dopo aver trascinato la squadra nerazzurra alla conquista dello scudetto a distanza di undici anni dall'ultima volta. Prestazione che, inevitabilmente, avrebbe attirato l'attenzione dei top club europei, su tutti il Chelsea, in cerca di un grande centravanti da regalare al proprio tecnico, Tuchel.

Affare tutt'altro che semplice, visto che il club meneghino non vorrebbe privarsene a meno di offerte fuori mercato.

Chelsea su Lukaku

Il top club europeo che avrebbe mostrato maggiore interesse su Romelu Lukaku è il Chelsea. I Blues hanno vinto la Champions League l'anno scorso e avranno il difficile compito di difendere il titolo di campioni d'Europa in carica il prossimo anno. Per farlo sono alla ricerca di un grande centravanti da regalare a Tomas Tuchel. Gli inglesi hanno fatto un sondaggio per Erling Haaland, ma il Borussia Dortmund non vuole privarsene a meno di proposte superiori ai 150 milioni di euro.

Proprio per questo motivo il mirino si sarebbe spostato su "Big Rom", grande protagonista nella conquista dello scudetto dell'Inter lo scorso campionato.

Il centravanti belga, infatti, ha messo a segno 24 reti e collezionato 11 assist in 36 partite di campionato, a fronte di gol messi a segno in Coppa Italia e quattro in quattro partite di Champions League.

Numeri importanti, che rendono Lukaku imprescindibile per l'Inter. I nerazzurri, alla luce di questi numeri e della leadership del classe 1993, non vorrebbero privarsene, come ammesso dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, dopo la gara contro il Lugano: "Lukaku incedibile?

Da parte nostra, assolutamente sì. È un elemento importante nella scacchiera di Inzaghi".

Cosa potrebbe convincere l'Inter

L'Inter, dunque, come detto, considera Romelu Lukaku intoccabile, a meno di offerte fuori mercato. E la cifra che potrebbe far traballare le certezze della società nerazzurra, stando ad alcune indiscrezioni giornalistiche, ammonta a 120 milioni di euro.

Una cifra che permetterebbe ai nerazzurri di sistemare definitivamente i conti, avere un notevole tesoretto da investire per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi in tutti i ruoli e si libererebbe di un ingaggio da oltre 8 milioni di euro a stagione. La volontà dei nerazzurri è forte, per questo non sarà semplice per il Chelsea, anche perché l'investimento sarebbe molto pesante anche per un club ricco come quello londinese.