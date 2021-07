Il mercato della Juventus sembra entrare sempre più nel vivo, con numerose voci anche per quanto riguarda le cessioni. Nelle ultime ore si parla dell’interessamento del Borussia Dortmund per Merih Demiral, difensore in uscita dalla Juventus.

La situazione

Il Borussia Dortmund sta provando a portare in Germania il difensore turco, con l’intenzione di renderlo il titolare della difesa. Il giocatore è in uscita dalla Juventus, che con la sua partenza andrebbe a monetizzare una cifra da investire sul mercato. Secondo alcune indiscrezioni giornalistiche la trattativa tra le due parti non è ancora iniziata, ma si attende una proposta ufficiale nelle prossime ore.

La società bianconera sarebbe disposta ad ascoltare offerte intorno ai 35 milioni di euro.

Il Borussia Dortmund starebbe preparando la prima offerta da spedire a Torino, con la volontà di portare a termine la trattativa. Anche dalle parti della Continassa sperano in un’eventuale fumata bianca, per poter incassare una cifra importante da poter investire per eventuali acquisti.

Il duello con l’Atalanta

Nei giorni scorsi si era parlato di un eventuale approdo di Demiral a Bergamo, legato alla cessione di Romero, destinato al Tottenham. Nelle ultime ore però l’affare dell’Atalanta con il club londinese è rallentato, non permettendo quindi alla società bergamasca di iniziare la trattativa con la Juventus per il difensore turco.

Difatti l’Atalanta andrebbe a intavolare la trattativa con la società bianconera solo nel caso in cui arrivasse la cessione di Romero. Ad oggi però i dialoghi con il Tottenham si sono affievoliti, favorendo l’inserimento del Borussia Dortmund nella corsa a Demiral.

L’eventuale sostituto per i bianconeri

In caso di cessione di Demiral, ci sarà da capire la strategia della Juventus per andare a sostituire il difensore turco.

Le opzioni al momento sembrano due. La prima strada è quella che porta a un eventuale acquisto sul mercato: circola sui media da tempo il nome di Milenkovic. Il difensore della Fiorentina non pare aver intenzione di rinnovare il contratto con i viola, spingendo di fatto per l’addio alla società toscana.

La seconda possibilità è quella di sostituire Demiral con un giocatore già presente in rosa, ossia Daniele Rugani.

Il difensore italiano andrebbe a prendere il posto del difensore turco, diventando la riserva dell’intoccabile De Ligt. In questo modo la Juventus risparmierebbe soldi importanti da poter reinvestire in altri reparti del campo.