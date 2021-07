L'Inter ha cominciato a muoversi in maniera decisa sul mercato in entrata dopo aver piazzato la cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint Germain per 71 milioni di euro, bonus inclusi, e quelle di Joao Mario al Benfica e di Dalbert al Cagliari.

La priorità dei nerazzurri sarà quella di rinforzare le fasce seguendo anche le indicazioni del nuovo allenatore, Simone Inzaghi. Sulla destra i candidati sono Nandez, che potrebbe anche giocare al centro, Dumfries e Bellerin. A sinistra, invece, tutto sarà legato all'eventuale partenza di Ivan Perisic, ma nelle ultime ore sarebbero stati fatti passi avanti importanti per Filip Kostic, accostato al club meneghino già nelle scorse settimane.

L'Inter vuole Kostic

Uno degli obiettivi dell'Inter per questa estate sembra essere Filip Kostic. L'esterno serbo era stato accostato ai nerazzurri già nelle scorse settimane e adesso l'Eintracht Francoforte avrebbe aperto le porte alla sua cessione. Il classe 1992 ha le caratteristiche necessarie per cercare di non far rimpiangere Achraf Hakimi, ceduto al Paris Saint Germain per 71 milioni di euro, bonus compresi.

Nell'ultima annata, infatti, il giocatore ha fatto la differenza con la maglia dei tedeschi. Sono quattro le reti messe a segno in trenta partite di Bundesliga, in cui ha collezionato anche ben quattordici assist. Il suo arrivo, comunque, sarebbe legato alla partenza di uno tra Ivan Perisic e Federico Dimarco, con il croato indiziato numero uno visto l'alto ingaggio da 5 milioni di euro netti a stagione, essendo anche ad un anno dalla scadenza di contratto e dato che Simone Inzaghi ha dichiarato apertamente di voler puntare sull'ex Verona, che rappresenterebbe anche un jolly dal punto di vista tattico essendo in grado di giocare nei tre di difesa.

Kostic e Dimarco, dunque, potrebbero giocare anche insieme dando diverse possibilità dal punto di vista tattico a Simone Inzaghi.

L'Eintracht apre a uno scambio

Stando a quanto riportato da Sportmediaset, l'Eintracht Francoforte sarebbe pronto a trattare con l'Inter la cessione di Filip Kostic. I tedeschi, anzi, avrebbero aperto le porte anche a uno scambio con i nerazzurri visto che il giocatore che piacerebbe al club di Francoforte è Valentino Lazaro, valutato intorno ai 10 milioni di euro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Con un piccolo conguaglio economico, dunque, il club meneghino potrebbe regalare a Simone Inzaghi un esterno con numeri importanti dal punto di vista finalizzativo e della fase offensiva di una squadra. Operazione che, inoltre, permetterebbe all'Inter di liberarsi di un giocatore in esubero come Lazaro, riuscendo anche a non realizzare una minusvalenza.