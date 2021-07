In questo momento Franck Kessié si trova a migliaia di chilometri da Milano perché guida la Nazionale della Costa d’Avorio nel torneo di calcio delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ma se il presente si gioca nella sfide a cinque cerchi, il suo futuro deve ancora essere scritto. Il Milan vorrebbe rinnovargli il contratto in scadenza nel 2022 per non andare incontro a brutte sorpresa. La situazione va risolta in tempi brevi, magari prima dell’inizio della stagione nelle idee del Diavolo, perché senza firma il centrocampista potrebbe lasciare il club a parametro zero tra meno di 12 mesi.

L'eventuale perdita sarebbe enorme e così Paolo Maldini è in contatto da tempo con l’entourage del giocatore.

Rinnovo Kessié, l’accordo con il Milan pare lontano

I primi colloqui avevano fatto intravedere una soluzione positiva, i rossoneri sanno benissimo che il “Presidente”, questo il suo soprannome, è fondamentale per Stefano Pioli e che perderlo sarebbe molto grave. Così i dirigenti avrebbero messo sul piatto un’offerta da 5,5 milioni di euro a stagione, un contratto ricco che avrebbe potuto essere il secondo più pesante della rosa. Ma perché di questa offerta parliamo già al passato? Perché secondo gli ultimi rumors l’entourage del giocatore non sarebbe convinto di firmare a queste cifre e, anzi avrebbe alzato il tiro.

Le ultime indiscrezioni parlano della possibilità arrivare ad un accordo solo a sette milioni di euro a stagione. Insomma Franck Kessié vorrebbe arrivare a essere sostanzialmente il più pagato nel Milan insieme a Zlatan Ibrahimovic. I rossoneri non avrebbero ancora rilanciato e non si sa se lo farebbero nel caso in cui il giocatore chiedesse davvero quello cifra.

Per Elliot un'offerta 5,5 milioni a stagione è già un grande sforzo e andare oltre potrebbe essere impossibile.

Una situazione che torna ad essere di stallo, dopo i primi riscontri positivi. Infine c’è il problema della concorrenza, il centrocampista fa gola a tanti, in Italia ci sarebbero per esempio Juventus e Inter, ma è dall’estero che si starebbero muovendo per strappare Kessié al Milan la prossima estate a parametro zero.

Il Liverpool di Klopp, che ha perso Wijnaldum durante l'estate (andato al Psg), per convincere il giocatore della Costa d’Avorio potrebbe arrivare a offrire un contratto da 8 milioni di euro a stagione.

Attenzione però: non tutto è perduto, le parti non sarebbero arrivate a uno scontro frontale, anzi la volontà di tutti sarebbe quella di venirsi incontro per firmare il prolungamento. Prima però c'è da stringere la forbice tra domanda e offerta.