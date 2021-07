Si parla molto dei possibili acquisti della Juventus, considerando che attualmente è l'unica società di vertice a non aver ancora ufficializzato nuovi giocatori durante il Calciomercato estivo. In questo momento però il direttore sportivo Federico Cherubini deve risolvere anche alcune situazioni delicate in tema rinnovi contrattuali. Otto giocatori della prima squadra hanno il contratto in scadenza a giugno 2022. Ci si riferisce in particolar modo a Mattia Perin, Mattia De Sciglio, Giorgio Chiellini, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Alvaro Morata, Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.

Il rischio è che possano lasciare la società bianconera a parametro zero alla fine della prossima stagione. Ci sono alcune situazioni che non sembrano preoccupare più di tanto la società bianconera, altre invece che devono essere risolte nell'immediato.

Le più delicate sono quelle relative ai contratti della punta portoghese e di quella argentina. Cristiano Ronaldo rientrerà il 25 luglio dalle vacanze. Non è da scartare la possibilità che lasci la società bianconera. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, però, l'agente sportivo Jorge Mendes potrebbe chiedere alla Juventus di allungare il contratto del giocatore fino a giugno 2023 spalmando l'attuale ingaggio in due stagioni.

Le situazioni contrattuali di CR7 e Dybala

Per quanto riguarda invece Paulo Dybala, nei prossimi giorni è atteso l'arrivo a Torino dell'agente sportivo dell'argentino Jorge Antun. Attualmente ci sarebbe distanza fra offerta bianconera (da circa 10 milioni di euro) e richieste del giocatore (vorrebbe 12 milioni di euro a stagione compresi i bonus).

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Destano invece meno preoccupazioni le situazioni riguardanti i contratti di Cuadrado e Chiellini. Il colombiano al rientro dalle vacanze dovrebbe prolungare fino a giugno 2023. Il capitano invece dovrebbe firmare anche lui al rientro dalle ferie post Europeo un contratto di un anno fino a giugno 2022. Chiellini è inserito fra i giocatori in scadenza alla fine della prossima stagione (nonostante formalmente in questo momento è senza contratto) perché mancherebbe solo l'ufficialità per la firma.

Non è da scartare la possibilità venga inserita un'opzione per la stagione 2022-2023.

I contratti di Perin, Bernardeschi, De Sciglio e Morata

La Juventus potrebbe rinnovare il contratto anche dell'attuale secondo portiere Mattia Perin. Si era parlato di una sua possibile cessione, ma la società bianconera vorrebbe una sua permanenza come alternativa a Szczesny. Bernardeschi invece è reduce da un Europeo in cui ha dato il suo contributo alla vittoria della competizione. Guadagna circa quattro milioni di euro, uno stipendio pesante. Probabile che la Juventus provi a valutare nei primi mesi della stagione l'utilità del giocatore per Allegri. Da gennaio potrebbe decidere se rinnovargli il contratto oppure cederlo.

Riguardo a De Sciglio, Allegri lo stima molto. Potrebbe rinnovare e rimanere in bianconero come alternativa a Danilo. Infine, per Morata è stato rinnovato il prestito con l'Atletico Madrid fino a giugno 2022. La Juventus però vanta un diritto di riscatto alla fine della prossima stagione per 35 milioni di euro. Molto dipenderà dalle prestazioni della spagnolo in stagione.