La Juventus, all'inizio del mese di agosto, potrebbe definire diverse trattative di mercato, una su tutte quella per Manuel Locatelli. Nonostante la differenza tra l'offerta della Juventus e la richiesta del Sassuolo, il centrocampista dovrebbe essere il rinforzo ideale per la mediana bianconera per l'età e le qualità dimostrate nella stagione 2020-2021. È possibile che la società bianconera possa inserire una percentuale sulla futura rivendita per gli emiliani del 20% per agevolare il trasferimento. Locatelli potrebbe non essere l'unico acquisto a centrocampo.

Allegri vorrebbe un mediano di qualità da schierare davanti alla difesa, bravo nell'impostazione di gioco e nelle verticalizzazioni verso le punte. Il profilo ideale sembra essere Miralem Pjanic che il Barcellona vuole cedere, come confermato recentemente anche dalla società catalana. Difficile che gli venga concessa la lista gratuita, anche perché significherebbe realizzare una minusvalenza finanziaria. Più probabile una sua cessione con la formula del prestito biennale, con il giocatore che vorrebbe trasferirsi alla Juventus.

Miralem Pjanic potrebbe trasferirsi alla Juventus in prestito di due anni

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Miralem Pjanic dovrebbe lasciare il Barcellona. Una partenza che potrebbe concretizzarsi giù nei primi giorni di agosto, considerando che la società catalana vuole alleggerire il monte ingaggi.

Pjanic guadagna circa 8.5 milioni di euro a stagione, un ingaggio fin troppo presente per un giocatore che è una riserva nel club spagnolo. Potrebbe trasferirsi alla Juventus ma prima i bianconeri dovrebbero cedere Aaron Ramsey. Attualmente, però, non è affatto semplice trovare una società che possa farsi avanti per il gallese, valutato circa 16 milioni di euro.

Non è tanto il costo del cartellino a sfavorire la cessione quanto l'ingaggio che percepisce Ramsey, circa 7 milioni di euro a stagione. Fra le società interessate a Pjanic ci sarebbe anche l'Inter che potrebbe cedere Marcelo Brozovic, in scadenza di contratto a giugno 2022.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche sul fronte cessioni, sia per alleggerire la rosa ma anche per finanziare eventuali acquisti sul mercato.

Potrebbero lasciare la società bianconera Merih Demiral, Federico Bernardeschi e Daniele Rugani. Sul primo ci sarebbe l'interesse concreto del Borussia Dortmund che, però, avrebbe offerto circa 30 milioni di euro. La Juventus lo valuta circa 40 milioni di euro. Può lasciare i bianconeri anche Rugani, in scadenza di contratto: il difensore toscano ha diversi estimatori, su tutti Maurizio Sarri, con cui ha lavorato qualche stagione fa all'Empoli.