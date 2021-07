La Juventus nei prossimi giorni potrebbe ufficializzare il primo importane acquisto del Calciomercato estivo. Si tratterebbe di Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo individuato dalla società bianconera come rinforzo per la mediana. Nelle ultime settimane gli emiliani e i bianconeri si sono incontrati più volte per trovare un'intesa sulla valutazione di mercato del centrocampista. La Juventus sarebbe pronta ad offrire 30 milioni di euro, il Sassuolo vorrebbe 40 milioni di euro. Probabile che la trattativa si definisca con l'inserimento di una contropartita tecnica gradita alla società emiliana (si parla di Radu Dragusin).

Sull'argomento ha parlato recentemente anche il giornalista sportivo Tony Damascelli, secondo il quale Locatelli avrebbe già firmato per la Juventus. Il motivo di questo ritardo nell'ufficializzazione sarebbe motivato dal fatto che in questo momento il presidente Andrea Agnelli è in vacanza in Grecia. Di conseguenza si aspetterà il suo ritorno a Torino per ufficializzare il trasferimento.

Locatelli avrebbe già firmato con la Juventus

Ospite a Radio Radio, il giornalista sportivo Tony Damascelli ha parlato di una clamorosa indiscrezione in merito al futuro professionale di Manuel Locatelli: "Non stanno trattando Cruyff, parliamo di Locatelli. Che ha firmato un contratto con la Juventus e lo ha firmato anche il Sassuolo due mesi fa".

Proseguendo l'intervista il giornalista ha spiegato il motivo di questo ritardo nell'ufficializzazione, aggiungendo: "Adesso il presidente Agnelli è in Grecia e bisogna solo definire il contratto, sottoscriverlo ulteriormente per poi depositarlo in Lega". Parole che quindi confermano che Locatelli sia destinato al trasferimento in bianconero e che probabilmente è solo una questione di tempo.

Il mercato della Juventus

Il centrocampista Manuel Locatelli potrebbe essere il primo rinforzo della Juventus di questo calciomercato estivo. Potrebbe però arrivare un altro centrocampista, magari senza investire molto in cartellino e in ingaggio. Potrebbe essere Miralem Pjanic l'acquisto a prezzo vantaggioso, considerando che il Barcellona sarebbe pronto a cederlo anche in prestito.

Il suo arrivo però potrebbe concretizzarsi solo dopo la cessione di Aaron Ramsey. Il gallese ha uno stipendio di circa sette milioni di euro e potrebbe garantire una plusvalenza finanziaria da circa 16 milioni di euro. Si starebbe lavorando anche all'acquisto di una quarta punta che vada ad aggiungersi ai vari Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Paulo Dybala. Piace Kaio Jorge del Santos, valutato circa 10 milioni di euro dalla società brasiliana.