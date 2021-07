La vittoria dell'Italia all'Europeo continua a essere un argomento molto discusso fra i giornali sportivi. Un trionfo inizialmente inaspettato che però è diventato sempre più credibile grazie alle prestazioni fornite dalla nazionale del commissario tecnico Roberto Mancini.

I festeggiamenti a Roma testimoniano come l'Europeo abbia avvicinato molto i tifosi alla nazionale italiana. Fra i giocatori più elogiati da tifosi e stampa ci sono sicuramente Bonucci e Chiellini, protagonisti di una grande competizione.

Proprio sull'argomento ha voluto parlare anche Sergio Ramos, che ha firmato di recente un contratto da 12 milioni di euro a stagione fino a giugno 2023 con il Paris Saint Germain.

Nella conferenza stampa di presentazione alla stampa il difensore ha sottolineato come in Spagna ci sia un problema di cultura e di 'riconoscenza' nei confronti dei connazionali.

Sergio Ramos sulla cultura calcistica spagnola

"Bonucci e Chiellini sono eroi in Italia, in Spagna non apprezziamo nostre stelle". Queste le dichiarazioni di Sergio Ramos in riferimento alla cultura spagnola e alla difficoltà di riconoscere le qualità calcistiche dei giocatori connazionali.

Secondo il difensore infatti giocatori come Bonucci e Chiellini in Italia sono considerati eroi dopo il trionfo europeo mentre in Spagna non verrebbero abbastanza apprezzati i campioni connazionali.

Il difensore ha poi aggiunto: "Dobbiamo far sì che le persone ammirino coloro che trionfano qui.

L'ammirazione che proviamo con gli stranieri ci manca con i nostri". Secondo Sergio Ramos in Spagna si valorizzerebbero poco le stelle, sottolineando come si faccia fatica a riconoscere i meriti alle persone, mentre è più facile invidiarle. Parole piuttosto pesanti, rivolte a una cultura spagnola che secondo il nuovo difensore del Paris Saint Germain dovrebbe crescere in mentalità.

Bonucci e Chiellini acclamati in Italia dopo la vittoria dell'Europeo

L'Europeo ha dimostrato come un trionfo così importante abbia avvicinato molto di più il popolo italiano con la nazionale di Roberto Mancini.

L'esempio di Bonucci e Chiellini è evidente. Spesso criticati dai tifosi non juventini per la loro storia in bianconero, grazie a una grande competizione disputata in Nazionale sono riusciti a ricevere il supporto di tutti i sostenitori italiani.

Gran merito di questo va evidentemente al commissario tecnico Mancini, che è riuscito ad avvicinare molto la nazionale a tutto il popolo del Belpaese. Gioco e risultati sono stati decisivi in questo. Le immagini del bus scoperto a Roma e dei festeggiamenti per le strade ne sono la dimostrazione.