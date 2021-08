La Juventus rimane uno degli argomenti più chiacchierati dai giornali sportivi negli ultimi giorni. L'addio di Cristiano Ronaldo ha evidentemente portato molto clamore mediatico, acuito dalla sconfitta dei bianconeri contro l'Empoli all'Allianz Stadium nella seconda giornata di campionato. Gran parte degli addetti ai lavori hanno sottolineato come l'addio del portoghese sia molto pesante dal punto di vista tecnico in quanto la Juventus ha perso molto in fase realizzativa. La delusione dei tifosi bianconeri è evidente, basta leggere i tanti commenti sui social. A parlare di Cristiano Ronaldo è stato anche il noto giornalista sportivo Paolo Bargiggia, che ha voluto rispondere ad un post di Paolo Ziliani.

Quest'ultimo su Twitter ha scritto. "Non c'è giornalista che non dica o non scriva che l'acquisto di Ronaldo è stata un'operazione sbagliata (eufemismo). Ecco, diciamo che con un po' di coraggio lo si poteva dire e scrivere anche prima della fuga dell'idolo da Torino. Non ci voleva molto". Paolo Bargiggia ha aggiunto a tal considerazione due punti, sminuendo le competenza di Andrea Agnelli, protagonista della trattativa di mercato che ha portato il portoghese alla Juventus nell'estate 2018.

Paolo Bargiggia sull'acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus nel 2018

Il giornalista sportivo Paolo Bargiggia in risposta ad un tweet di Ziliani ha dichiarato: "Bisogna ricordare due cose: Marotta era contrario all'acquisto di Cristiano Ronaldo e Andrea Agnelli è un po' meno fenomeno di quanto si crede.

Il giochino del presidente della Juventus ha portato a 400 milioni di euro di aumento di capitale". Parole pesanti quelle del giornalista nei confronti di Agnelli. Fu proprio il presidente della Juventus a volere l'acquisto del portoghese, nonostante alcune indiscrezioni di mercato confermerebbero come l'ex amministratore delegato Marotta non volesse per motivi economico l'investimento.

I commenti dei follower al tweet di Bargiggia

Tanti i commenti degli utenti al tweet di Paolo Bargiggia. Un follower del giornalista sportivo ha scritto: "Un anno e mezzo di pandemia non si contano vero? Agnelli non è un fenomeno ad avercene presidenti in Serie A come lui (stadio, jHotel, JMedical, partnership in tutto il mondo) unica squadra italiana che cerca di competere in Europa ma laJ uve ha sbagliato a prendere Ronaldo".

Tanti altri utenti hanno sottolineato che la pandemia ha pesato sull'investimento per il portoghese. Un altro follower invece ha voluto supportare la considerazione di Bargiggia dichiarando: "Questo dal punto di vista economico, dal punto di vista sportivo è stato un investimento praticamente inutile. Tanti juventini diranno dei tanti gol fatti, ma ritengo che se alla Juve avessero usato le stesse cortesie con Higuain non credo che l'argentino ne segnasse tanti meno".