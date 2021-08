Il calciomercato del Milan ruota tutto intorno al nuovo trequartista. Serve un giocatore che possa giocare alle spalle della punta centra, Ibrahimovic o Giroud che sia. Pioli vuole un calciatore di qualità con assist e gol nelle gambe, già pronto per essere titolare. Così Maldini e Massara hanno messo sul proprio taccuino tanti nomi.

Milan, James Rodriguez sarebbe il preferito

Il primo della lista sarebbe James Rodriguez. Il colombiano con l’addio di Ancelotti e l’arrivo di Benitez all’Everton sarebbe finito ai margini. Così Jorge Mendes, potente agente del calciatore, sta cercando una nuova sistemazione.

I rapporti tra il procuratore e i rossoneri sono ottimi e potrebbe essere questo un dettaglio fondamentale, visto che gli inglesi non si opporrebbero alla cessione. Lo scoglio da superare è l’ingaggio da quasi 10 milioni del colombiano, troppo alto per le casse del Diavolo.

Ed è qui che entrerebbe in gioco Mendes. L’agente dovrebbe trovare il punto d’incontro tra le richieste di James e le possibilità economiche del Milan. Se qualcosa dovesse andare storto, le alternative non mancherebbero.

Le alternative potrebbero essere Ilicic, Vlasic e Isco

Il tam tam sui social si sta scatenando attorno a Isco. Ancelotti sarebbe pronto a fare a meno di lui nel nuovo Real Madrid. Così lo spagnolo sta cercando una squadra in cui possa essere titolare e un club di Serie A sarebbe perfetto per il suo rilancio.

Sullo spagnolo c’è anche la Juventus, ma la presenza di Brahim Diaz e Theo Hernandez in squadra, entrambi ex merenegues, potrebbe essere un piccolo vantaggio nella corsa all’iberico.

Piace e non poco anche Vlasic ma il CSKA Mosca si sta rivelando un osso duro. I russi chiederebbero 30 milioni di euro e non vorrebbero accettare un prestito, soluzione che invece resta la preferita del Milan in tutte le trattative.

Maldini in tempi non sospetti avrebbe messo nel mirino anche Josip Ilicic dell’Atalanta. Lo sloveno lascerà la Dea, lo ha già annunciato anche Gasperini, ma Percassi vorrebbe incassare almeno 7 milioni. Una richiesta ritenuta eccessiva in Via Aldo Rossi per un calciatore di 33 anni.

Sarebbe viva anche l’ipotesi Dani Ceballos, altro esubero del Real Madrid, che avrebbe il vantaggio di esser più duttile rispetto agli altri profili.

Nell’ultima esperienza all’Arsenal è stato impiegato anche nel cuore del centrocampo, un’alternativa in più per Stefano Pioli che aspetta il suo nuovo numero “10”, l’uomo che deve prendere l’eredità di Hakan Calhanoglu finito a parametro zero all’Inter.

Ziyech, Lingard e Sabitzer difficili

Insieme a questi nomi, i buoni rapporti con il Chelsea potrebbero far tornare di moda Ziyech che i blues però potrebbero cedere in prestito solo a fine mercato, forse troppo tardi per il Diavolo. Nel frattempo si sarebbe complicata anche la pista Sabitzer su cui è piombato il Bayern Monaco. Bloccato anche Jesse Lingard che sembra rientrare nei piani del Manchester United per la prossima stagione.