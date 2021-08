La Juventus prosegue il suo lavoro sul mercato e nelle prossime settimane potrebbe essere una delle protagoniste del Calciomercato. Nel primo mese infatti la società bianconera ha investito soprattutto per il settore giovanile. Ad inizio agosto è arrivato il primo acquisto per la prima squadra, ci si riferisce a Kaio Jorge, arrivato alla Continassa il 5 agosto per effettuare le visite mediche. Si attende l'ufficialità del trasferimento dalla società bianconera del brasiliano, così come si attendono novità a centrocampo in riferimento ai possibili arrivi di Pjanic e Locatelli.

Sarà però importante dedicarsi alle cessioni non solo per alleggerire la rosa, ma anche per finanziare il mercato. Potrebbe partire già nei prossimi giorni Demiral, che sarebbe vicino all'Atalanta. Il difensore dovrebbe trasferirsi alla società bergamasca in prestito oneroso per circa 2 milioni di euro e diritto di riscatto a 28 milioni di euro. Se dovesse essere confermata la cessione di Demiral, la Juventus potrebbe decidere di acquistare come sostituto Nikola Milenkovic.

Milenkovic potrebbe sostituire Demiral

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato potrebbe essere Nikola Milenkovic il sostituto di Demiral, vicino al trasferimento all'Atalanta. La Juventus avrebbe individuato nel difensore della Fiorentina l'acquisto ideale, anche perché per caratteristiche tecniche andrebbe a integrarsi molto bene con de Ligt, Bonucci e Chiellini.

La sua valutazione di mercato è di circa 25 milioni di euro, ma avendo un contratto in scadenza a giugno 2022 con la società toscana potrebbe essere ceduto a qualche milione in meno. La società bianconera potrebbe inoltre inserire nella trattativa di mercato il cartellino di Daniele Rugani, valutato circa 10 milioni di euro.

Probabile quindi che la Juventus possa offrire una somma cash di circa 10 milioni di euro più il cartellino del difensore toscano per il nazionale serbo.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe definire un'altra importante cessione. Si starebbe lavorando infatti alla partenza di Aaron Ramsey. Nonostante gli elogi riservati da Allegri dopo la prestazione in Monza-Juventus nel ruolo di mediano davanti alla difesa, il centrocampista gallese potrebbe trasferirsi, anche perché garantirebbe una plusvalenza finanziaria importante alla società bianconera.

Il gallese è arrivato a parametro zero nell'estate 2019 e potrebbe essere ceduto per circa 20 milioni di euro. Potrebbe essere sostituito da Pjanic, il centrocampista infatti è considerato cedibile dal Barcellona. Si parla di una sua possibile partenza in prestito gratuito.