La Juventus è attesa da settimane importanti in tema calciomercato. La principale esigenza della società bianconera dopo l'acquisto di Kaio Jorge (si attende l'ufficialità) è quella di rinforzare il centrocampo. I nomi che interessano sono quelli di Manuel Locatelli e Miralem Pjanic. Per il centrocampista del Sassuolo la trattativa di mercato prosegue e nei prossimi giorni potrebbe esserci un altro incontro fra gli emiliani e la Juventus per provare a trovare un'intesa sulla valutazione di mercato del nazionale italiano. Più facile invece arrivare a Pjanic, che il Barcellona considera cedibile.

A parlare del mercato della Juventus in riferimento al centrocampo è stato il giornalista sportivo Sandro Sabatini. Intervistato da Radio Radio, ha infatti sottolineato come la società bianconera stia valutando l'acquisto di Locatelli e Pjanic. Il giornalista ha fatto sapere che la trattativa di mercato che porterebbe il centrocampista alla Juventus sarebbe semplice in quanto il Barcellona lo cederebbe in prestito gratuito.

Sandro Sabatini su Locatelli e Pjanic

"Sul tavolo della Juve ci sono Locatelli e Pjanic, entrambi vogliono solo la Juve, Pjanic è semplice, si può fare in prestito gratuito, con una riduzione dell’ingaggio". Queste le dichiarazioni di Sandro Sabatini riguardo al mercato a centrocampo della Juventus.

Se quindi la trattativa per Pjanic sembra essere più facile, diversa invece sarebbe quella riguardante il possibile arrivo alla Juventus del centrocampista del Sassuolo Manuel Locatelli. A tal riguardo ha dichiarato: "Io sono un estimatore del nazionale italiano ma non so se Allegri lo veda davanti alla difesa, lo vedo più come una mezzala".

A proposito di Locatelli, secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus avrebbe incrementato l'offerta per il giocatore a 35 milioni di euro. Il Sassuolo ne vorrebbe circa 40, anche perché alcune società inglesi, su tutte il Liverpool e l'Arsenal, non avrebbero problemi ad accontentare la società emiliana.

Il mercato della Juventus

Intanto la Juventus è al lavoro anche alle cessioni. Il difensore Merih Demiral sarebbe vicino al trasferimento all'Atalanta in prestito oneroso per circa due milioni di euro più diritto di riscatto a 28 milioni di euro. Se dovesse concretizzarsi la trattativa di mercato, la Juventus potrebbe acquistare Milenkovic, in scadenza di contratto con la Fiorentina a giugno 2022. Il difensore ha un prezzo di mercato di circa 10 milioni di euro. Potrebbe lasciare la società bianconera anche Aaron Ramsey, che ha mercato in Inghilterra. La Juventus potrebbe cederlo per circa 20 milioni di euro.