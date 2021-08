Simone Inzaghi potrebbe ritrovare Correa. Dopo averlo allenato alla Lazio, il tecnico dell'Inter potrebbe riavere nel suo organico l'attaccante argentino. Il mister dei lombardi spera di avere la punta in rosa già per la seconda giornata di campionato a Verona contro la compagine di Di Francesco. Non mancano molti giorni ma la volontà sembrerebbe ben chiara con i due club, Inter e Lazio, che sarebbero ai dettagli per il trasferimento di Correa ai nerazzurri con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto al primo punto conquistato nel 2022 e bonus in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

Inter-Correa ai dettagli

L'operazione di calciomercato per l'arrivo di Correa all'Inter alla corte di Simone Inzaghi è da 31 milioni di euro complessivi e dovrebbe essere ormai andata a buon fine grazie all'operato del procuratore del calciatore offensivo, Alessandro Lucci, oltre che alla volontà dell'argentino il cui desiderio è di giocare per la squadra campione d'Italia. Nella sessione estiva di questo mercato, Correa ha già rifiutato il trasferimento al club inglese dell'Everton perché vuole vestire la casacca nerazzurra.

Il lavoro per portare Correa ai lombardi è stato certosino per oltrepassare le difficoltà della trattativa dati i rapporti freddi fra Marotta ed il presidente della Lazio, Claudio Lotito.

Il calciatore argentino dovrebbe così giungere a Milano in serata; nella giornata di domani 26 agosto dovrebbe sottoporsi alle rituali visite mediche per poi firmare un contratto che lo legherà all'Inter per quattro anni a 3,5 milioni di euro netti a stagione.

Inter, Belotti l'alternativa

Il minimo margine di incertezza sull'operazione Correa-Inter sarebbe legato ancora alle possibili resistenze da parte del numero uno dei biancocelesti Lotito.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La trattativa, risultata complicata, ha portato l'Inter a cautelarsi cercando delle possibili alternative come quella dell'attaccante campione d'Europa, Belotti, capitano del Torino. Le due punte hanno caratteristiche tecniche diverse ma sono entrambe gradite dal tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi.

Quando Correa sarà un calciatore a disposizione dei lombardi, l'Inter potrà iniziare a dedicarsi alle ultime operazioni in uscita prima della fine del calciomercato estivo, come il passaggio di Pinamonti all'Empoli e i trasferimenti di Lazaro e Salcedo.

In entrata si potrebbe tentare un affondo last minute per l'esterno del Cagliari Nandez. Da valutare per il reparto offensivo dei lombardi, le condizioni fisiche del cileno Sanchez. Non è escluso che i nerazzurri si possano guardare attorno per cercare un'alternativa.