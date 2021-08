L'ultima settimana del Calciomercato estivo potrebbe regalare clamorose trattative di mercato. Fra le società più chiacchierate c'è la Juventus, che potrebbe effettuare delle cessioni per finanziare un nuovo acquisto a centrocampo ed eventualmente nel settore avanzato. Si parla infatti del possibile addio di Ramsey e di McKennie: il gallese che potrebbe ritornare all'Arsenal, il centrocampista americano invece piace al Bayern Monaco, che potrebbe investire 30 milioni di euro per acquistarlo.

A questi bisogna aggiungere Federico Bernardeschi, a parlare del suo possibile addio è stato nelle scorse ore il giornalista sportivo Graziano Campi.

Il centrocampista offensivo infatti sarebbe un profilo gradito dal tecnico della Lazio Maurizio Sarri: con la cessione di Correa all'Inter in via di definizione il tecnico toscano avrebbe chiesto il nazionale italiano come sostituto.

Sarri vorrebbe Bernardeschi

"Sarri vuole chiedere Bernardeschi alla Juventus nel caso in cui Correa finisca all’Inter". Queste le dichiarazioni di Graziano Campi in riferimento all' interesse della Lazio per il nazionale italiano.

Con la cessione di Correa in via di definizione all'Inter, Sarri avrebbe chiesto il centrocampista bianconero come possibile rinforzo.

Bernardeschi sarebbe ritenuto il profilo ideale per il 4-3-3 del tecnico toscano. Inoltre potrebbe arrivare a prezzo contenuto, essendo in scadenza di contratto con la Juventus a giugno 2022: con un'offerta di circa 16 milioni di euro potrebbe lasciare la società bianconera.

Nella trattativa potrebbe però pesare l'ingaggio che attualmente percepisce il giocatore, da circa 4 milioni di euro a stagione. Non è escluso che il fresco campione d'Europa possa accettare uno stipendio minore, andando a sottoscrivere un'intesa contrattuale per diverse stagioni.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus quindi potrebbe effettuare diverse cessioni in questi ultimi giorni di mercato.

Se esse dovessero effettivamente concretizzarsi, allora diventerebbe possibile l'arrivo di almeno un nuovo centrocampista: in particolare piacerebbero ai bianconeri Aurelien Tchouameni del Monaco, Tanguy Ndombele e Moussa Sissoko del Tottenham.

Si valuta anche il bosniaco Miralem Pjanic, dato da tempo in uscita dal Barcellona, ma il suo arrivo potrebbe concretizzarsi solo con la cessione di Ramsey.