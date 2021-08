La Juventus potrebbe effettuare nelle prossime ore almeno un acquisto nel ruolo di punta. L'addio di Cristiano Ronaldo infatti dovrebbe portare all'arrivo di un rinforzo nel settore avanzato. Difficile però che la società bianconera investa in maniera pesante per trovare il sostituto del portoghese. Non è un caso che secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società bianconera stia valutando l'acquisto di Moise Kean. La nazionale italiana potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto per circa 25 milioni di euro. Altro nome avvicinato alla Juventus in questi ultimi giorni è quello di Mauro Icardi.

La punta argentina però difficilmente lascerà la società francese in questo Calciomercato estivo, soprattutto se si dovesse concretizzare la cessione di Kylian Mbappé al Real Madrid. A parlare però dell'eventuale sostituto di Cristiano Ronaldo alla Juventus è stato il giornalista sportivo Graziano Campi. Ha infatti dichiarato: "Non mi sorprenderebbe se i bianconeri dovessero rimanere così come sono adesso, non rimpiazzando Cristiano Ronaldo e poi fosse la protagonista del mercato di gennaio".

'Sostituto di Cristiano Ronaldo? Dico Icardi'

Il giornalista sportivo Graziano Campi ha poi aggiunto: "Come sostituto di Cristiano Ronaldo dico Icardi, che potrebbe ritornare nel campionato italiano durante il calciomercato invernale sfruttando il Decreto Crescita".

Grazie a questa disposizione governativa infatti le società italiane possono tesserare i giocatori provenienti da campionati esteri con agevolazioni fiscali importanti sull'ingaggio lordo. L'argentino quindi potrebbe essere un investimento da effettuare a gennaio, anche perché come già anticipato difficilmente Icardi lascerà il Paris Saint Germain durante questo calciomercato estivo.

La Juventus quindi potrebbe rinforzare il settore avanzato in questi ultimi giorni di mercato con Moise Kean. Non è da scartare la possibilità che arrivi anche un centrocampista, soprattutto se si dovesse concretizzare una trattativa a prezzo vantaggioso.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare un centrocampista nelle prossime ore.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società bianconera sarebbe interessata a Axel Witsel, in scadenza di contratto a giugno 2022 con il Borussia Dortmund. Il belga però difficilmente arriverà senza una cessione sulla mediana. Se dovesse arrivare un'offerta per Ramsey, la società bianconera considererebbe un investimento sul belga. Intanto nelle prossime ore potrebbe definirsi alcune partenze in prestito. Filippo Ranocchia potrebbe trasferirsi al Vicenza, Radu Dragusin al Cagliari.