Il mercato del Napoli non è ancora chiuso in quanto la società partenopea, oltre all'acquisto di Anguissa, dovrà liberare vari calciatori che sono fuori dal progetto tecnico di Luciano Spalletti.

Il Napoli proviene da una sessione di mercato che ha visto pochi movimenti sia in entrata che in uscita, infatti gli acquisti effettuati dal Napoli sono stati Juan Jesus e Anguissa, mentre sono stati ceduti Maksimovic, Hysay, Bakayoko, Zedadka, Tutino e Ciciretti.

Ora però il Napoli attende di capire quale sarà il destino anche di Ounas e di Petagna, in quanto in caso in cui ci fosse una loro partenza, la società partenopea dovrà provvedere a rimpiazzarli con nomi utili all'allenatore.

Giuntoli a lavoro per sistemare le cessioni del Napoli

A Napoli ci sono soprattutto quattro giocatori in esubero e fuori dagli schemi di gioco di Luciano Spalletti, per questo motivo il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è a lavoro per sistemare questi calciatori in altre squadre.

Innanzitutto il Napoli cercherà di sistemare Gianluca Gaetano, il giovane talento azzurro potrebbe finire alla Cremonese in Serie B, club con cui anche l'anno scorso ha giocato molte partite permettendo così al centrocampista di crescere. Il suo approdo alla Cremonese sembra pronto e nelle prossime ore verrà reso ufficiale.

Altro giocatore in uscita è Filippo Costa classe 1995 che potrebbe accasarsi alla Reggiana in Serie C per tentare di conquistare la promozione in Serie B.

In partenza troviamo anche Zinedine Machach che ha molto interesse soprattutto dalla Serie B con club come Pordenone, Perugia e Como che da tempo sono sulle tracce del giocatore. Il giovane calciatore azzurro, dopo che ha stupito molto i tifosi partenopei durante il ritiro precampionato potrebbe andar via attraverso la formula del prestito.

Infine il quarto giocatore in uscita è Luca Palmiero. Sul calciatore vi è sia l'interesse del Cagliari che potrebbe farlo rimanere in Serie A, e del Como che sembra intenzionato ad ottenere il giocatore. Anche in questo caso il giocatore partirà in prestito.

Giuntoli ora cerca di capire il destino di Petagna e Ounas

Nelle ultime ore era uscita la notizia dell'arrivo di Cristiano Giuntoli a Casa Milan per trattare la cessione di Adam Ounas, una notizia subito smentita da Sportitalia e dal giornalista sportivo esperto di Calciomercato Alfredo Pedullà.

Per quanto riguarda invece Andrea Petagna, il Napoli ha bloccato la trattativa che doveva portare l'attaccante italiano alla Sampdoria in quanto Luciano Spalletti sembra proprio che non voglia privarsi del calciatore azzurro specialmente dopo il goal vittoria contro il Genoa.