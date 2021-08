Dopo il sorprendente pareggio contro l'Udinese nella prima giornata di campionato, per la Juventus è tempo di preparare la sfida contro l'Empoli in programma sabato 28 agosto all'Allianz Stadium di Torino. Sarà importante per i giocatori di Allegri conquistare i tre punti per riscattare la prestazione poco esaltante della Dacia Arena.

Dopo la seconda giornata, la Serie A andrà in pausa per lasciare spazio alle nazionali, e il campionato ritornerà domenica 12 settembre con il big-match dello stadio Diego Armando Maradona che vedrà opposta la Juventus al Napoli.

Il tecnico azzurro Luciano Spalletti rischia di non avere a disposizione Dries Mertens. Il bomber belga è stato operato alla spalla sinistra a luglio e sta proseguendo il suo programma di recupero. Dovrebbe rientrare tra la fine di agosto e i primi di settembre ma, nonostante ciò, sembra alquanto complicato che possa essere al meglio della forma per la gara con la Juventus.

Intanto si attende la sentenza del giudice sportivo in merito all'entità della squalifica che sarà comminata a Osimhen dopo l'espulsione subita contro il Venezia. Qualora dovesse andare incontro ad uno stop di due giornate, il nigeriano non potrà scendere in campo contro i bianconeri di Allegri.

Il Napoli nel match della terza giornata di campionato contro la Juventus potrebbe non avere a disposizione Dries Mertens e Osimhen. Come anticipato in precedenza, dopo l'operazione alla spalla sinistra, sembra difficile che il belga possa essere al 100% per il confronto con la compagine torinese.

Il centravanti nigeriano, invece, dopo il cartellino rosso rimediato contro il Venezia per una manata rifilata a Heymans, potrebbe subire una squalifica di due o anche tre giornate se dal referto dell'arbitro Aureliano dovesse emergere un'espulsione per "condotta violenta".

In questo caso, l'ex Lille salterebbe le partite contro il Genoa e la Juventus.

Gli azzurri, quindi, contro Dybala e compagni potrebbero contare soltanto su Petagna come punta centrale. Sugli esterni offensivi potrebbero esserci Insigne e Zielinski, ma ovviamente è ancora presto per abbozzare una probabile formazione.

La Juventus dovrebbe recuperare Rabiot, possibile rientro per Kaio Jorge a fine settembre

La Juventus sabato 28 agosto contro l'Empoli dovrebbe recuperare Adrien Rabiot. Allegri, però, probabilmente lo farà partire dalla panchina e poi sfrutterà la sosta per le nazionali per far sì che l'ex Paris Saint-Germain possa riprendersi al meglio. L'obiettivo, dunque, sembra quello di avere Rabiot fra i titolari per la partita contro il Napoli.

Invece non sarà a disposizione Kaio Jorge, fermatosi in allenamento per una lesione di medio grado del retto femorale della coscia sinistra.

Le sue condizioni saranno valutate nuovamente tra circa dieci giorni, ma per il momento si ipotizza che non possa recuperare prima della fine di settembre.