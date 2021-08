Troppo complessa la trattativa che avrebbe dovuto portare nuovamente Miralem Pjanic alla Juventus, con difficoltà legate soprattutto allo stipendio elevato che il calciatore percepisce dal Barcellona (intorno agli 8,5 milioni di euro all'anno).

Dunque, sembra che il mercato in entrata della Juventus stia per chiudersi senza grandi colpi per la delusione di quei tifosi che, dopo l'addio di Cristiano Ronaldo, speravano in un acquisto importante da parte del club torinese.

Il Calciomercato estivo bianconero si fermerebbe così a tre nuovi innesti di giovane età: Manuel Locatelli, Moise Kean e Kaio Jorge.

Sarebbe così confermata la strategia della società e del tecnico Allegri volta a riaprire un ciclo puntando sulla linea verde.

Sarebbe saltato l'affare Pjanic, la Juve starebbe cercando di piazzare i giovani

La Juventus di Allegri in queste ultime ore del mercato starebbe provando piazzare i suoi talenti in erba. Alcuni giovani sarebbero già stati girati ad altre squadre per far sì che possano trovare maggiore spazio e accumulare esperienza sul campo.

In queste ultime ore, il difensore romeno Radu Dragusin si è trasferito alla Sampdoria in prestito secco. La squadra genovese, inoltre, ha prelevato con la stessa formula il 19enne Ihattaren. La Juventus lo ha dapprima acquistato dal Psv Eindhoven e poi girato ai blucerchiati.

È ufficiale anche il trasferimento di Nicolò Fagioli alla Cremonese in prestito secco per un anno. Per il centrocampista 20enne si tratta di un ritorno nella squadra grigiorossa, poiché ne aveva già indossato la maglia ai tempi delle giovanili prima di essere acquistato dalla Juventus.

Le cifre del trasferimento di Cristiano Ronaldo al Manchester United

La società Juventus il 31 agosto ha comunicato le cifre della trattativa che ha portato Cristiano Ronaldo al Manchester United: il campione portoghese è passato ai Red Devils per 15 milioni di euro che il club inglese potrà pagare in cinque rate. Inoltre la società di Agnelli potrebbe incassare altri 8 milioni se l'attaccante lusitano dovesse raggiungere determinati obiettivi nel corso della stagione, portando quindi il totale dell'operazione a 23 milioni di euro.

Dunque, la Juventus in seguito all'addio di CR7 ha perso circa 14 milioni di euro, una somma non di poco conto, considerando comunque l'apporto che il cinque volte Pallone d'oro ha dato in questi anni alla squadra torinese, con la quale ha messo a segno più di 100 gol in tre stagioni.