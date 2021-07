Secondo alcune indiscrezioni di Calciomercato circolate nelle ultime ore l'Atletico Madrid sarebbe interessato al difensore olandese dell'Inter Stefan De Vrij.

Il punto sulla difesa nerazzurra

Nell'ultima stagione terminata per l'Inter con la vittoria della Serie A, la squadra nerazzurra è riuscita anche a essere tra le squadre ad aver preso meno gol nella stagione 2020/2021. Tutto ciò è merito sicuramente del lavoro fatto dall'ormai ex allenatore Antonio Conte, il quale è riuscito a dare alla squadra una compattezza in difesa.

Fra i protagonisti del pacchetto arretrato nerazzurro c'è stato l'olandese Stefan de Vrij, titolare indiscusso assieme ad Alessandro Bastoni e a Milan Skriniar.

Un reparto sicuramente di qualità, che potrebbe avere bisogno però di qualche rinforzo sul piano numerico, in modo da fare rifiatare ogni tanto i titolari.

Attualmente infatti l'Inter ha come unica alternativa ai tre titolari Andrea Ranocchia, ciò significa che servono almeno altri due centrali da poter inserire nei momenti di necessità in una stagione ricca di impegni. Oltre a Ranocchia, che è un difensore centrale di ruolo, la società milanese ha anche altri giocatori che - volendo, in alcune occasioni - potrebbero adattarsi al ruolo di centrali di difesa, stiamo parlando di Kolarov e D'Ambrosio, i quali però rendono meglio sulle fasce laterali.

Il calciomercato dell'Inter al momento continua a non decollare, con la società nerazzurra che è in attesa di chiudere i colpi in particolare per rinforzare la corsia di destra, rimasta "orfana" di Achraf Hakimi, che nelle scorse settimane si è trasferito al Paris Saint Germain.

L'Atletico Madrid tenta l'affondo per de Vrij

Il difensore centrale olandese de Vrij intanto sarebbe finito nel mirino del club fresco campione di Spagna: l'Atletico Madrid di mister Diego Simeone.

L'allenatore dei "colchoneros" sarebbe da tempo un grande estimatore del giocatore olandese, per questo motivo avrebbe chiesto alla sua dirigenza di provare prendere il difensore.

Secondo alcune indiscrezioni l'Atletico Madrid sarebbe pronto a inviare una prima offerta all'Inter di 40 milioni di euro, la società nerazzurra ora dovrà pensare cosa fare, anche perchè il giocatore olandese ha il contratto in scadenza nel 2023 e quei soldi sarebbero sicuramente molto utili per finanziare le operazioni di mercato in entrata dell'Inter.