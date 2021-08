La Juventus si appresta ad affrontare l'Atalanta nell'ultima amichevole estiva prima dell'inizio del campionato, domenica 22 agosto alle ore 18:00, quando alla Dacia Arena sfiderà l'Udinese. Un match in cui il tecnico Massimiliano Allegri non potrà schierare McKennie squalificato, Arthur Melo (in recupero dall'intervento per una calcificazione ossea) e Adrien Rabiot, che sta recuperando da un infortunio muscolare. Probabile un suo recupero nella seconda giornata nel match dell'Allianz Stadium contro l'Empoli, anche se difficilmente sarà rischiato dal primo minuto contro i toscani.

Allegri potrebbe infatti schierarlo nel secondo tempo per raccogliere minutaggio in previsione della terza giornata quando, opo la pausa per le nazionali, la Juventus sfiderà il Napoli di Luciano Spalletti. Come dichiarato durante la conferenza stampa di presentazione da tecnico della Juventus, Adrien Rabiot è un giocatore importante per il centrocampo a tre come mezzala sinistra.

Rabiot potrebbe recuperare per la seconda giornata di campionato

La Juventus nella prima giornata di campionato contro l'Udinese prevista il 22 agosto non potrà schierare Adrien Rabiot. Il centrocampista francese sta recuperando dall'infortunio muscolare che dovrebbe tenerlo fuori fino a fine agosto. Allegri conta di averlo a disposizione contro l'Empoli.

Nel match contro l'Udinese il tecnico toscano si affiderà ad un centrocampo inedito, viste le assenze di McKennie, Rabiot e Arthur Melo. Probabile che Bentancur sarà la mezzala destra, Ramsey mediano davanti alla difesa e Bernardeschi mezzala sinistra. Intanto la società bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi giusti per la mediana.

Già nelle prossime ore potrebbe essere definito il trasferimento di Manuel Locatelli nella società bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare due centrocampisti durante il Calciomercato estivo. Oltre a Locatelli, infatti, potrebbe arrivare anche Pjanic, che il Barcellona sarebbe pronto a cedere in prestito gratuito.

L'eventuale arrivo del centrocampista si concretizzerebbe con la cessione di Aaron Ramsey. Il gallese, infatti, non sarebbe considerato utile per il progetto sportivo bianconero. Pesa l'ingaggio che percepisce da 7 milioni di euro a stagione. Oltre a Ramsey potrebbe partire anche Rugani, che interesserebbe alla Lazio. In caso di partenza del difensore potrebbe arrivare German Pezzella. L'argentino va in scadenza di contratto con la Fiorentina a giugno 2022. Il suo prezzo di mercato è di circa 10 milioni di euro.