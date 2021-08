La Juventus potrebbe essere una delle protagoniste del calciomercato in questi ultimi giorni della sessione estiva. La società bianconera potrebbe regalarsi un acquisto di qualità a centrocampo ma molto dipenderà dalle cessioni. Se dovesse partire uno fra Aaron Ramsey e Weston McKennie, potrebbe arrivare Miralem Pjanic. Il centrocampista del Barcellona è solo uno dei giocatori seguiti per la mediana. Si valutano infatti i profili di Tchouameni del Monaco e di Ndombele del Tottenham. Potrebbe però definirsi anche un altro acquisto nel settore avanzato se Cristiano Ronaldo dovesse lasciare la società bianconera.

Nonostante manchino pochi giorni alla fine del mercato estivo si parla di un interesse concreto di alcune società per il portoghese, fra queste il Paris Saint Germain e il Manchester City. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'eventuale sostituto di Cristiano Ronaldo potrebbe arrivare dal Real Madrid. La società spagnola sarebbe pronta a cedere Eden Hazard a prezzo vantaggioso rispetto a quello con cui è stato acquistato nell'estate 2019.

La Juventus potrebbe acquistare Hazard in caso di partenza di Cristiano Ronaldo

Secondo la stampa spagnola la Juventus sarebbe interessata al centrocampista offensivo del Real Madrid Eden Hazard. Il belga potrebbe essere il sostituto di Cristiano Ronaldo nel caso in cui il portoghese dovesse lasciare la società bianconera.

Acquistato dal Chelsea nell'estate 2019 per circa 115 milioni di euro, il giocatore potrebbe essere ceduto dal Real Madrid per circa 40 milioni di euro. Somma evidentemente sostenibile dalla Juventus soprattutto se dovessero arrivare i circa 30 milioni di euro dall'eventuale cessione di Cristiano Ronaldo. Il belga andrebbe a guadagnare intorno ai 10 milioni di euro, una somma evidentemente inferiore rispetto all'attuale ingaggio che percepisce CR7.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La Juventus andrebbe ad usufruire del Decreto Crescita, disposizione governativa che garantisce la possibilità di usufruire di una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti da campionati esteri.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe definire altre cessioni negli ultimi giorni di mercato. Si valutano infatti le partenze di alcuni giovani per permetter loro di giocare titolare.

Potrebbe lasciare la società bianconera Filippo Ranocchia, centrocampista classe 2001 che ha giocato un grande campionato nel 2020-2021 con la Juventus under 23. Il giovane si è messo in evidenza in bianconero durante le amichevoli estive. Si parla di un suo possibile trasferimento in prestito in Serie B, al Vicenza. Possibile partenza in prestito anche per Radu Dragusin, il difensore interesserebbe al Cagliari.