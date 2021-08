La Juventus nelle prossime giornate potrebbe definire gran parte delle trattative di mercato a cui sta lavorando da diverse settimane. Si attende l'ufficialità dell'acquisto di Kaio Jorge, dopo che il brasiliano ha effettuato le visite mediche nella giornata del 4 agosto. La società bianconera dovrebbe inoltre rinforzare il centrocampo acquistando Manuel Locatelli e eventualmente anche Miralem Pjanic. L'arrivo del giocatore del Barcellona potrebbe concretizzarsi in caso di cessione di Aaron Ramsey. Negli ultimi giorni si parla anche di un altro possibile acquisto a centrocampo. La Juventus sarebbe interessata al centrocampista del Real Madrid Isco, in scadenza di contratto con la società spagnola a giugno 2022.

Sullo spagnolo ci sarebbe l'interesse concreto anche del Milan. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato però Cristiano Ronaldo avrebbe suggerito alla Juventus di non acquistare il centrocampista del Real Madrid. Non per motivi tecnici ma comportamentali, in quanto il portoghese ha già avuto modo di giocare con Isco nella sua esperienza professionale al Real Madrid e conosce i sui presunti difetti caratteriali.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato pubblicate dai giornali sportivi spagnoli Cristiano Ronaldo avrebbe fatto cambiare idea alla Juventus sull'acquisto di Isco. Il centrocampista del Real Madrid interesserebbe alla società bianconera ma secondo il portoghese avrebbe comportamenti discutibili che non agevolano la serenità di una rosa.

La punta della Juventus ha avuto già modo di giocare con Isco al Real Madrid, per questo conosce molto bene il centrocampista spagnolo. Parole che quindi potrebbe convincere la Juventus a non investire su Isco e che agevolerebbero il Milan, interessato al centrocampista spagnolo. La società rossonera starebbe lavorando all'acquisto di un trequartista dopo che Hakan Calhanoglu si è trasferito a parametro zero all'Inter.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe quindi decidere di non acquistare Isco e provare ad investire su Pjanic e Locatelli. L'alternativa al centrocampista del Sassuolo potrebbe essere Renato Sanches. Il nazionale portoghese potrebbe essere acquistato per circa 30 milioni di euro. La Juventus potrebbe acquistare anche un difensore centrale qualora dovesse concretizzarsi la cessione di Demiral all'Atalanta.

Si parla di un interesse concreto per Nikola Milenkovic, valutato circa 20 milioni di euro dalla Fiorentina. La società bianconera potrebbe inserire una contropartita tecnica gradita alla società toscana. Potrebbe essere Daniele Rugani, valutato circa 10 milioni di euro.