La Juventus, nelle prossime settimane, potrebbe essere una delle protagoniste del calciomercato. Si attendono novità, infatti, per innesti a centrocampo mirati a migliorare la qualità di un settore che nella stagione 2020-2021 ha avuto diverse difficoltà, soprattutto nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte. I preferiti rimangono Miralem Pjanic e Manuel Locatelli ma non è da scartare la possibilità che arrivi Houssem Aouar del Lione. Intanto, prosegue la campagna acquisti della società bianconera per il settore giovanile.

Per la Primavera sono arrivati Muhamerovic, Vinarcik, Solberg, Boende e Bandolo. Per quanto riguarda invece l'under 23, negli ultimi giorni è stato acquistata la punta ex Monaco e Udinese Cudrig, che andrà a rinforzare il settore avanzato della rosa allenata dal tecnico Lamberto Zauli. A breve dovrebbe essere ufficializzato un altro acquisto per la seconda squadra bianconera. Lo scorso weekend, infatti, ha effettuato le visite mediche alla Continassa il centrocampista svincolato dal Chievo Emanuele Zuelli. Il classe 2001 è evidentemente un acquisto importante per una Juventus under 23 che giocherà in Serie C anche la prossima stagione.

Definito l'acquisto di Zuelli, svincolato dal Chievo Verona

La Juventus potrebbe ufficializzare a breve l'ingaggio a parametro zero del centrocampista Nicola Zuelli, svincolatosi dal Chievo Verona dopo la mancata iscrizione nel campionato di Serie B della società veronese per inadempimento dei debiti fiscali. La società aveva fatto ricorso al Tar Lazio, che però lo ha respinto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Zuelli andrà quindi a rinforzare la Juventus under 23. Cresciuto nel Chievo Verona, il centrocampista classe 2001 ha disputato 24 partite nell'under 17 veronese segnando anche tre gol. Successivamente, c'è stato l'approdo nella Primavera, con la quale ha giocato 53 partite realizzando anche cinque gol e fornendo un assist decisivo ad un suo compagno.

A queste statistiche bisogna aggiungere 26 presenze maturate tutte in Serie B con la prima squadra. Zuelli sta facendo la trafila anche nelle nazionali giovanili italiane. Ha disputato una partita con l'under 19 ed attualmente è parte integrante dell'under 20.

Il mercato della Juventus

La Juventus nei prossimi giorni potrebbe ufficializzare l'acquisto anche di un difensore centrale. Potrebbe infatti essere ceduto Daniele Rugani, che che interessa a Maurizio Sarri. La società bianconera starebbe lavorando a diversi profili, su tutti German Pezzella, in scadenza di contratto a giugno 2022 con la Fiorentina. La sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro.