Paulo Dybala è l’argomento più caldo in questi giorni in casa Juventus. L’attaccante argentino è stato uno dei pochi big a mettersi subito a disposizione di Allegri, gli altri stanno rientrando in questi giorni dopo le fatiche con le Nazionale. Il tecnico stravede per la Joya e lo vuole al centro del suo progetto tecnico, il problema è che un infortunio ha bloccato l’argentino. Niente di grave, ma per la prima amichevole è rimasto ai box a causa di un problema muscolare alla coscia. Il suo esordio stagionale è comunque vicino, secondo le ultime indiscrezioni sarà in campo nel Trofeo Berlusconi del 31 luglio contro il Monza che sarà trasmesso in diretta tv e in streaming da Sky.

Paulo Dybala, dall’infortuno al rinnovo con la Juventus

Infortunio alle spalle, presente da protagonista e un futuro a forti tinte bianconere. Sì perché in queste ore arriverà a Torino il suo agente Jorge Antun, chiaro segnale che la trattativa per il rinnovo di contratto starebbe per entrare davvero nel vivo. Nei mesi scorsi qualcosa sembrava essersi rotto, ma ora è tornato il sereno grazie soprattutto a Massimiliano Allegri che avrebbe chiaramente detto alla società di voler puntare forte su Paulo Dybala. Sarà lui il “10” che dovrà illuminare il gioco bianconero nella prossima stagione.

Questa nuovo ruolo da assoluto protagonista ha fatto riallacciare i rapporti tra le parti per la questione rinnovo.

La scadenza nel 2022 imponeva una scelta e a quanto pare la Juve ha deciso di tenersi stretta la sua Joya. L’arrivo in Italia del procuratore dell’attaccante coincide con i rumor di una nuova, e più ricca, offerta della Vecchia Signora. Stando a quanto riporta radiomercato Cherubini sarebbe pronto a mettere sul piatto 10 milioni di euro a stagione più bonus per l’attaccante che così salirebbe sul podio dei più pagati in rosa con De Ligt e dietro a Cristiano Ronaldo.

La fumata bianca sembra essere vicina e l’accordo dovrebbe essere firmato fino al 2025. Quattro anni in più alla Juventus quindi per Paulo Dybala, quasi un contratto a vita. L’argentino compirà a novembre 28 anni, il nuovo accordo vedrebbe una sua permanenza in bianconero fino ai 33 anni, quando la carriera di un giocatore va verso il tramonto.

L’intesa fa infine pensare che il sudamericano possa diventare anche il nuovo capitano della squadra, ma su questo deciderà Allegri che nel frattempo attende novità anche sul rinnovo di Giorgio Chiellini, attuale proprietario della fascia bianconera e destinato a rimanere almeno ancora una altro anno a Torino dopo il trionfo a Euro 2020. La trattativa sarebbe ben impostata, mancherebbero solo alcuni dettagli,