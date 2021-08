Domenica 29 agosto alle ore 18.30 si giocherà allo stadio Luigi Ferraris il match Genoa-Napoli, valido per la seconda giornata della Serie A campionato 2021/2022.

La probabile formazione del Napoli

Al posto di Osimhen ci sarà il capitano Lorenzo Insigne come "falso nueve". Fuori Zielinski dopo la botta rimediata con il Venezia e quindi dentro Elmas.

La formazione dovrebbe quindi vedere Meret in porta, difesa con Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. Centrocampo con Elmas, Lobotka, Ruiz. In attacco spazio a Politano, Insigne e Lozano.

Sono tanti quindi gli indisponibili per Spalletti: Demme, Ghoulam, Mertens, Ounas e Zielisnki.

È squalificato l'attaccante Osimhen. L'unico dubbio di formazione è il ballottaggio tra Lozano e Petagna, il quale potrebbe riportare Insigne nella posizione originale di falso nueve.

Genoa-Napoli su Dazn

Genoa-Napoli sarà visibile sulla piattaforma Dazn.

Sarà possibile scaricare l'app su smart tv on in alternativa su tutti i dispositivi TV collegati a consolle come PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, OneS,OneX SerieX, SerieS. L'ultima alternativa è tramite Tv Stick o Google Chromercast o Tim Vision Box.

La telecronaca sarà di Stefano Borghi, con il commento tecnico di Dario Marcolin.

Come arrivano le due squadre alla partita

Le due formazioni arrivano in uno stato d'animo sicuramente diverso a questo incontro.

I liguri hanno esordito nel torneo 2021/2022 contro l'Inter, campione d'Italia, perdendo con un netto 4-0. I genoani cercano il riscatto in casa davanti i propri tifosi.

Emozioni opposte invece per gli azzurri di Spalletti, il Napoli è reduce da una vittoria per 2-0 contro il Venezia nella prima uscita stagionale al Maradona con reti di Insigne, il quale ha sbagliato anche un rigore, e di Elmas.

Riguardo ai precedenti in serie A si tratta del confronto numero 99 tra le due formazioni di in serie A, 38 vittorie per gli azzurri, 34 pareggi e 26 vittorie del Genoa.

Ultimo scontro lo scorso 6 febbraio: arrivò una vittoria per i rossoblù di misura 1-2, grazie a una doppietta di Goran Pandev in grande spolvero. Inutile la rete nel finale di Matteo Politano per il Napoli.

L'orario di Genoa-Napoli

Genoa-Napoli, partita valida per la seconda giornata di campionato, si disputerà il 29 agosto presso lo stadio Luigi Ferraris di Genoa. Per la partita sarà presente il 50% degli spettatori rispetto alla capienza massima. Calcio d'inizio alle ore 18.30, l'arbitro del match sarà Di Bello.

Nato a Brindisi nel 1981, Di Bello è attualmente all'undicesima stagione tra Serie A e B con 123 partite dirette.

La sestina arbitrale completa di Genoa-Napoli:

Arbitro : Di Bello

Assistenti di linea: Giallatini e Preti

IV uomo: Gariglio

Addetto al VAR: Fabbri

Assistente al VAR: Vivenzi.