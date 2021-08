Uno dei giocatori più importanti della Juventus nella stagione 2020-2021 è stato sicuramente Danilo. Dopo una prima annata in bianconero non semplice dal punto di vista delle prestazioni, il brasiliano è diventato un titolare inamovibile della Juventus di Pirlo ed è destinato ad esserlo anche nella stagione 2021-2022 con Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano ha dimostrato anche contro il Barcellona che Cuadrado potrebbe giocare in una posizione più avanzata rispetto alla scorsa stagione, ovvero nel tridente offensivo. Una scelta che confermerebbe la titolarità del brasiliano nel ruolo di terzino destro.

Negli ultimi giorni si è parlato di un interesse concreto del Bayern Monaco per Danilo, ma la Juventus avrebbe risposto ai bavaresi di considerare incedibile il brasiliano per cifre inferiori ai 30 milioni di euro. Una risposta che ha ribadito indirettamente la volontà della società bianconera di confermare il brasiliano anche la prossima stagione. A spegnere ogni indiscrezione di mercato però ci ha pensato il difensore brasiliano, che sui social ha scritto: "Forza Juventus. Andiamo avanti insieme".

'Andiamo avanti insieme'

Il terzino brasiliano Danilo di recente sui social ha sottolineato di voler continuare a giocare con la Juventus anche la prossima stagione. Quel "andiamo avanti insieme" lascia intendere come il brasiliano voglia essere uno dei protagonisti alla Juventus.

Il post su Instagram è servito a Danilo anche per festeggiare un'importante ricorrenza, ovvero il suo arrivo in bianconero risalente a due stagioni fa. Arrivato nella trattativa che ha portato Joao Cancelo al Manchester City, dopo una stagione 2019-2020 in cui ha avuto difficoltà, il brasiliano si è dimostrato un elemento importante con Andrea Pirlo sulla panchina bianconera grazie anche alla sua duttilità.

Il calciatore è stato schierato terzino destro, terzino sinistro ma anche difensore centrale. In alcune occasioni anche mediano davanti alla difesa, come è successo fra l'altro nel match contro il Barcellona disputatosi domenica 8 agosto. Entrato nel secondo tempo, ha infatti sostituito Aaron Ramsey.

Il mercato della Juventus

La Juventus quindi ripartirà da Danilo. Il brasiliano sarà uno dei punti di riferimento difensivi insieme a Bonucci, Chiellini e de Ligt. Bisognerà capire se rimarrà Rugani, che nel match contro il Barcellona non ha regalato una prestazione perfetta. Il centrale toscano potrebbe trasferirsi alla Lazio. Se così sarà la società bianconera potrebbe acquistare un altro difensore centrale. Si è parlato di un interesse concreto per Nikola Milenkovic, che però dovrebbe finire al West Ham. La società bianconera starebbe seguendo però anche un suo compagno di squadra alla Fiorentina, German Pezzella, che come il difensore serbo ha il contratto in scadenza a giugno 2022.