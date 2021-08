La Juventus è sempre attenta al mercato dei giovani. Lo dimostrano anche gli acquisti effettuati durante questo Calciomercato estivo. Dopo la punta 19enne Kaio Jorge, la società bianconera ha deciso di investire su Manuel Locatelli. Il centrocampista arriva dal Sassuolo in prestito di due anni gratuito più obbligo di riscatto a 35 milioni di euro. La società bianconera lavora anche in vista della prossima stagione, quando diversi giocatori potrebbero lasciare le rispettive società a parametro zero.

Due di questi giocano nel Barcellona: si tratta della punta Ansu Fati e del centrocampista Ilaix Moriba.

La società catalana starebbe provando a trattare il prolungamento contrattuale del classe 2003 che però avrebbe rifiutato l'offerta iniziale. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato gli avrebbero proposto un ingaggio di circa 3 milioni di euro, Moriba invece vorrebbe almeno 6 milioni di euro a stagione. Per questo potrebbe essere ceduto già durante questo calciomercato estivo per circa 15 milioni di euro o eventualmente rimanere fuori rosa fino alla scadenza del suo contratto. Su Moriba ci sarebbe l'interesse concreto della Roma e della Juventus.

Juventus e Roma sarebbero interessate all'ingaggio di Moriba nel 2022

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'ingaggio di Moriba a parametro zero nel 2022.

Il centrocampista classe 2003 avrebbe rifiutato la proposta di prolungamento contrattuale della società bianconera. Di conseguenza già da gennaio 2022 potrebbe trovare un'intesa con un'altra società per il trasferimento a parametro zero dalla prossima stagione. Potrebbe però lasciare il Barcellona già durante questo calciomercato estivo.

Sia la Juventus che la Roma però starebbero valutando l'eventualità di ingaggiarlo a parametro zero la prossima stagione anche perché la società catalana vorrebbe almeno 15 milioni di euro per il suo cartellino.

Il mercato della Juventus

La Juventus quindi potrebbe posticipare l'acquisto di Moriba alla prossima stagione. Nei prossimi giorni però non è da scartare la possibilità cerchi di acquistare un altro giocatore del Barcellona.

Si tratta di Miralem Pjanic, che la società catalana potrebbe cedere in prestito gratuito. L'eventuale arrivo del centrocampista si concretizzerebbe però con una cessione. Si parla ad esempio della partenza di Aaron Ramsey, anche se non sarebbero arrivate offerte per il centrocampista gallese. Il giocatore ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro ed un ingaggio di circa 7 milioni di euro a stagione. Potrebbe essere ceduto anche Radu Dragusin, in prestito al Cagliari.