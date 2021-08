In casa Inter continua a tenere banco la cessione di Romelo Lukaku, avvenuta nei giorni scorsi, ma che prosegue a far discutere i tifosi sui social. Intanto la Juventus continua a guadarsi attorno sul Calciomercato, in particolare alla ricerca di un nuovo centrocampista.

Inter, i tifosi criticano Lukaku

I tifosi dell'Inter non hanno per niente gradito il trasferimento di Romelu Lukaku al Chelsea. Il centravanti, che è passato al Chelsea per 115 milioni di euro, ha postato un lungo messaggio sul suo profilo Instagram, che segue quello degli scorsi giorni del suo agente Federico Pastorello.

“Grazie dal profondo del mio cuore. Ho dato il 100% di me stesso ogni giorni in ogni allenamento, ma soprattutto nelle partite per rendervi felice. Spero che capiate la mia decisione di passare al Chelsea. E’ l’occasione della vita per me e penso che in questo momento della mia carriera sia l’occasione che ho sempre sognato. Rimango interista per sempre", ha scritto Lukaku nelle scorse ore.

Ma molti tifosi interisti non hanno presto bene le sue parole. C'è chi su Twitter ad esempio ha scritto: "Parole fredde e tardive (...) Stesso livello di Ronaldo, Vieri e Mancini. Infinitamente peggio di Ibrahimovic. Uguale a Icardi". Mentre qualcun altro ha affermato: "No caro Lukaku, noi interisti non possiamo capire chi preferisce il denaro a una maglia che da oltre 100 anni è sinonimo di tradizione e successo in Italia e nel mondo.

Goditi le tue sterline, noi ci godiamo l’orgoglio della nostra storia e del nostro futuro".

La Juventus vorrebbe puntare sul ritorno di Miralem Pjanic

In casa Juventus, arriverebbero buone notizie dalla Spagna per quanto riguarda la situazione relativa a Miralem Pjanic. Il bosniaco, che sarebbe molto seguito dalla Juventus, non è stato convocato dal Barcellona per la gara, valida per la prima giornata di Liga, contro la Real Sociedad (match poi vinto 4-2 dal catalani).

Una decisione che darebbe un forte segnale al calciomercato. I catalani avrebbero aperto al prestito biennale con diritto di riscatto, ma il centrocampista dovrebbe rinunciare a una parte degli 8,5 milioni di euro attualmente percepiti per ritornare alla Continassa. A quanto pare i bianconeri sperano di dare un'accelerata nella trattativa nei prossimi giorni.

Il tecnico dei bianconeri, Massimiliano Allegri, lo accoglierebbe nuovamente a braccia aperte, ma intanto vorrebbe stringere anche per Manuel Locatelli. La scorsa settimana c'è stato un incontro con i dirigenti del Sassuolo dove si sarebbe trovato un principio di accordo per la formula. Si dovrebbe chiudere tutto sulla base di prestito con diritto di riscatto fissato a circa 35 milioni di euro, che diventerebbe obbligo se i bianconeri dovessero qualificarsi alla prossima edizione della Champions League.

In uscita, invece, ci sarebbe Aaron Ramsey. Il gallese piacerebbe molto al Milan che potrebbe mettere sul piatto circa 8 milioni di euro.

Intanto Allegri, nell'amichevole giocata sabato contro l'Atalanta, ha testato Federico Bernardeschi nel ruolo di mezzala.

L'ex Fiorentina piacerebbe molto anche alla Lazio di Maurizio Sarri, il quale lo riterrebbe molto utile nel suo 4-3-3. La Juventus potrebbe però decidere di trattenerlo per la sua duttilità tattica. Il calciatore può infatti agire nel tridente offensivo, da mezzala e da fluidificante nel 3-5-2.