In questa ultima giornata ufficiale di Calciomercato (che termina questa sera 31 agosto alle ore 20) non mancano le voci e le indiscrezioni riguardanti in particolare la Juventus e il Milan.

Un post sui social di Pjanic potrebbe essere un indizio per la Juventus

La Juventus sarebbe alla ricerca di un centrocampista, dopo che le prime due gare della nuova stagione hanno soltanto portato un punto alla formazione allenata da Massimiliano Allegri. Il tecnico avrebbe già chiesto Miralem Pjanic, che potrebbe essere liberato dal Barcellona, considerandolo sostanzialmente fuori dal proprio progetto.

Il bosniaco potrebbe arrivare con la formula del prestito secco biennale con diritto di riscatto, i bianconeri però dovrebbero pagare oltre la metà dell'ingaggio da circa 8 milioni di euro che attualmente percepisce.

Intanto un recente post sui social potrebbe essere un indizio che avvicinerebbe il bosniaco alla Continassa. Pjanic, infatti, ha postato una propria foto in bianco e nero sul suo profilo Instagram con l’emoticon del pianoforte che ricorda il suo soprannome “Il pianista”.

Intanto a un commento alla story pubblicata sui social, Pjanic ha risposto all'account della curva della Juventus che gli chiedeva se sarebbe tornato. La risposta è stata: "Vorrei tanto, ma non so se si fa..."

Il calciatore sarebbe seguito anche dalla Fiorentina e da alcune squadre di Premier League.

L'ultima idea della Juventus sarebbe l'argentino Leandro Paredes

La Juventus, però, avrebbe fatto un tentativo anche per Leandro Paredes del Paris Saint Germain. Il calciatore avrebbe una valutazione di circa 25 milioni di euro, ma la difficoltà per arrivare alla fumata bianca sarebbe rappresentata anche dal fatto che il giocatore occuperebbe una slot da extracomunitario, le quali attualmente fra i bianconeri sono già tutte occupate.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Quando mancano soltanto poche ore alla fine del mercato, dunque, questa operazione sarebbe molto difficile per il club torinese: dovrebbero infatti prima uscire dei centrocampisti e l'indiziato principale potrebbe essere il gallese Aaron Ramsey, richiesto in Premier League.

In casa Paris Saint Germain si guarderebbe con attenzione anche per capire il possibile futuro di Mauro Icardi.

L'attaccante avrebbe fatto intendere di essere felice bella capitale transalpina. Ma l'eventualità che Mbappè rimanga a Parigi (in un reparto offensivo che già vede a disposizione Messi e Neymar) potrebbe ridurre le possibilità di Icardi di essere titolare e quindi e le cose potrebbero cambiare nelle prossime ore.

Il Milan vorrebbe Messias per potenziare la trequarti

Il Milan avrebbe invece puntato i fari su Junior Messias per potenziare la trequarti. Il calciatore brasiliano del Crotone piacerebbe anche al Torino, ma con i rossoneri avrebbe anche la possibilità di esprimersi in Europa in Champions League. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, i rossoneri avrebbero incontrato i dirigenti del Crotone per proporre un prestito con diritto di riscatto.

L'operazione avrebbe subito un'accelerata quando è tramonta la pista che avrebbe portato al giovane Faivre.

I dirigenti Massara e Maldini si sono intanto assicurati il giovane francese Yacine Adli, che rimarrà durante questa stagione ancora in prestito al Bordeaux per giocare con maggiore continuità prima di trasferirsi in Serie A dal prossimo campionato.