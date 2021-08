La Juventus nei prossimi giorni potrebbe effettuare diversi acquisti. Oltre all'investimento a centrocampo (si parla di un interesse concreto per Axel Witsel del Borussia Dortmund) la società bianconera potrebbe regalarsi uno o due investimenti nel settore avanzato. L'addio di Cristiano Ronaldo infatti porterà probabilmente la società bianconera ad acquistare una punta che vada ad integrarsi ai vari Morata, Kaio Jorge e Dybala.

Fabio Paratici è al lavoro già per trovare il sostituto del portoghese, potrebbero anche arrivare due punte. Il primo nome è quello di Moise Kean, che sarebbe utile anche per quanto riguarda la lista dei giocatori da presentare alla Uefa per la Champions League.

Nella lista delle preferenze della dirigenza della Continassa figura anche Giacomo Raspadori del Sassuolo. Tuttavia il giocatore avrebbe rifiutato la Juventus come destinazione.

Trattativa interrotta tra Sassuolo e Juve

Dopo Domenico Berardi, un altro giocatore del Sassuolo avrebbe detto di no al trasferimento alla Juventus. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Sassuolo avrebbe bloccato la trattativa con la Juventus per scelta specifica di Raspadori. Il ragazzo avrebbe infatti rifiutato la destinazione.

Raspadori è un attaccante atipico, fisicamente può non sembrare una prima punta, ma è proprio il suo baricentro basso una delle sue armi migliori. Alto 172 cm, il ventunenne ha una reattività che gli permette di giocare con dei tempi di reazione decisamente più bassi rispetto ad altri giocatori, questo gli consente di essere spesso in anticipo sui difensori avversari.

Grazie alla sua rapidità effettua insidiosi tagli senza palla, spesso alle spalle dei difensori, dove risulta difficile contenerlo e mantenerne la marcatura; se non leggono in anticipo il movimento di Raspadori è difficile che lo riescano a fermare.

Il classe 2000 si è messo in luce sopratutto durante la scorsa stagione, convincendo anche il commissario tecnico Roberto Mancini, mettendo a segno sei reti in ventisette partite di campionato.

I margini di crescita sono ancora tanti e per questo Paratici aveva pensato a lui come rinforzo per il reparto offensivo. La Juve, forte della trattativa Locatelli, nei giorni scorsi aveva avviato i primi contatti con il club neroverde per portare Raspadori a Torino per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, tuttavia nelle scorse ore Tullio Tinti, agente del calciatore, avrebbe comunicato che il classe 2000 non sarebbe interessato a un eventuale trasferimento in bianconero.

Raspadori resta nel mirino dell'Inter

Dietro il rifiuto alla Juventus potrebbe esserci proprio la squadra nerazzurra e soprattutto la sua passione per l’Inter. In un’intervista Raspadori raccontò: “Il mio primo pallone era nerazzurro, un regalo di mamma e papà al mio primo compleanno. Scelsero i colori a caso, nessuno in famiglia tiene all’Inter, ma è così che sono diventato tifoso. Oggi diciamo che sono rimasto simpatizzante”. L'Inter segue l'attaccante del Sassuolo da diverso tempo e vorrebbe portarlo al più presto a Milano. Marotta nelle scorse settimane avrebbe già parlato con il suo agente con lo scopo di bloccarlo per la prossima stagione.