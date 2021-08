La Juventus nei prossimi giorni ufficializzerà l'acquisto di Kaio Jorge. La punta brasiliana ha già effettuato le visite mediche alla Continassa ritornando in Brasile per motivi burocratici. Potrebbe iniziare ad allenarsi con la rosa bianconera già dalla prossima settimana. Probabile che sia già pronto per la prima giornata di campionato prevista il 22 agosto alla Dacia Arena contro l'Udinese. La società bianconera ha investito un totale di circa quattro milioni di euro per il brasiliano, con una percentuale sulla futura rivendita che andrà al Santos, ex società di Kaio Jorge.

In tanti hanno elogiato l'acquisto della società bianconera, non solo per il prezzo vantaggioso, ma anche perché è considerato uno dei migliori giovani del calcio brasiliano. Di recente ha parlato della punta anche l'ex commissario tecnico della nazionale brasiliana under 17 Dalla Dea. Parole importanti quelle del tecnico, che ha sottolineato come si tratti di un grande acquisto quello effettuato dalla Juventus. Ha infatti dichiarato che potrebbe rivelarsi la rivelazione della Serie A e della squadra bianconera.

'Kaio Jorge somiglia a Ronaldo il Fenomeno'

"La Juve ha preso un talento assoluto. Per alcuni tratti assomiglia a Ronaldo il Fenomeno, ha rapidità e tecnica, nell’uno contro uno può essere decisivo".

Queste le parole dell'ex commissario tecnico del Brasile under 17 in riferimento a Kaio Jorge, nuovo acquisto della Juventus. Secondo Dalla Dea, il brasiliano ha il carattere giusto per diventare un giocatore importante anche in bianconero e potrebbe diventare la rivelazione del campionato italiano e della Juventus. Importanti le parole di Dalla Dea, anche in rifermento alla somiglianza con un giocatore che ha scritto la storia del calcio brasiliano, Ronaldo il Fenomeno.

Kaio Jorge sarà probabilmente la quarta punta del settore avanzato bianconero ed andrà ad integrare i vari Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Paulo Dybala.

Il mercato della Juventus

La punta Kaio Jorge sarà quindi l'acquisto per il settore avanzato della Juventus. Si cercano però rinforzi anche a centrocampo e in difesa. Potrebbero arrivare infatti due mediani, i preferiti sono Miralem Pjanic e Manuel Locatelli.

Il giocatore del Barcellona potrebbe diventare bianconero nei prossimi giorni in prestito, per il nazionale italiano la trattativa prosegue e ci vorrà un po' di tempo per capire se si concretizzerà. La Juventus intanto a breve dovrebbe ufficializzare la cessione di Merih Demiral all'Atalanta. Arriverà probabilmente anche un difensore come quarto centrale. Potrebbe essere German Pezzella della Fiorentina il giocatore giusto, in scadenza di contratto a giugno 2022. La sua valutazione è di circa 10 milioni di euro e potrebbe guadagnare circa due milioni di euro a stagione