Mino Raiola accende il mercato di Milan e Juventus. L'agente di Romagnoli e De Ligt parla del futuro dei suoi assistiti e non esclude l'addio dalle loro rispettive squadre di appartenenza.

Infatti, Raiola ha così dichiarato: "Romagnoli ha il contratto in scadenza, de Ligt no. Entrambi potrebbero giocare nella Juventus, ma attenzione che de Ligt potrebbe lasciare i bianconeri. Il mercato va così".

Analizziamo le due situazioni. Partiamo da Romagnoli. Il centrale e capitano del Milan ha offerto ottime prestazioni dopo aver posto i galloni da titolare nella passata stagione, a favore di Tomori che è diventato il partner di Kjaer.

In questo inizio di stagione, però l'ex difensore di Roma e Sampdoria ha riconquistato punti nelle gerarchie di Pioli e quindi il rinnovo ad ora difficile, potrebbe riaccendersi.

Sul centrale rossonero ci sono la Lazio di Maurizio Sarri, ma soprattutto la Juventus che in caso di addio di Bonucci e Chiellini hanno visto in Romagnoli il possibile sostituto e nuovo centrale della Vecchia Signora. In caso di cessione nella prossima sessione di Calciomercato estivo, i rossoneri si stano guardando attorno e tra gli obiettivi c'è Omar Colley, difensore della Sampdoria che nelle ultime stagioni si è ritagliato uno spazio importante nella formazione blucerchiata.

Mercato: de Ligt-Juventus, futuro da confermare

La Juventus intanto deve anche comprendere il futuro di de Ligt che visto il suo grande potenziale, ha tanti estimatori in Europa.

Tra tutti, c'è il Barcellona di Ronald Koeman che da tempo ha messo il connazionale in cima alla lista dei desideri per la difesa. De Ligt formerebbe una grande coppia difensiva assieme a Piquè, ridando vigore, personalità e forza fisica alla difesa bluagrana che da anni non riesce a trovare un giusto compagno per il centrale spagnolo.

La Juve però non ha alcuna intenzione di privarsi del suo centrale e prenderebbe in considerazione un'offerta molto alta per cedere il presente ed il futuro della retroguardia della Vecchia Signora.

Juve-Milan, pari giusto

Ritornando al campo, le due squadre si sono affrontante anche nella quarta giornata di Serie A. La sfida dell'Allianz è terminata con il risultato di 1-1 con le reti siglate da Alvaro Morata ed Ante Rebic.

Nel primo tempo, i bianconeri partono fortissimo e sfruttano l'errore di Theo Hernandez per passare in vantaggio con Morata che rifinisce un grande contropiede azionato da Dybala, firmando l'1-0 ed il suo terzo gol nelle ultime tre partite. L'undici di Allegri sfiora anche il raddoppio con la conclusione di Dybala, fermata da Maignan.

Nella ripresa però è tutto un altro Milan che trova il pareggio con Ante Rebic che su calcio d'angolo anticipa Locatelli e firma l'1-1 ed il suo terzo centro contro i bianconeri. Nel finale, l'undici di Pioli ha anche l'opportunità di raddoppiare con Kalulu che però viene stoppato da Szescny.

Un pareggio giusto che rimarca l'ottimo momento del Milan e la difficoltà della Juventus, a 8 punti dai rossoneri.