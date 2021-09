La Juventus in questo inizio di stagione sta avendo non poche difficoltà dal punto di vista dei risultati e del gioco. Manca soprattutto qualità a centrocampo, il match contro il Milan ne è la dimostrazione. Rabiot ha sbagliato un gol mentre Bentancur un assist facile proprio per il centrocampista francese. Per questo a gennaio la società bianconera potrebbe decidere di rinforzare la mediana cercando di acquistare un giocatore bravo nell'impostazione e nella verticalizzazione verso le punte. Si è parlato ad agosto di un interesse concreto per Axel Witsel, in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund a giugno 2022.

La società bianconera potrebbe provare ad acquistarlo a gennaio ma ci sono altri giocatori che piacerebbero alla società bianconera. Su tutti spicca Tchouameni del Monaco. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Allegri gradirebbe però l'acquisto di Granit Xhaka, centrocampista svizzero dell'Arsenal che durante il Calciomercato estivo era stato vicino alla Roma. Sarebbe il giocatore ideale da schierare davanti alla difesa. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro ma i bianconeri potrebbero offrire una contropartita tecnica per lo svizzero, Weston McKennie.

Possibile scambio di mercato McKennie-Xhaka

La Juventus potrebbe offrire il cartellino del centrocampista americano Weston McKennie per Granit Xhaka.

Lo svizzero potrebbe essere il giocatore ideale per la Juventus, alla ricerca di un mediano bravo nell'impostazione di gioco. In questo inizio di stagione Allegri ha voluto adattare nel ruolo Locatelli (in attesa del recupero di Arthur Melo) ma il nazionale italiano ha dimostrato che può rendere molto da mezzala. Per questo potrebbe arrivare Xhaka, valutato circa 30 milioni di euro dall'Arsenal.

Potrebbe definirsi uno scambio di mercato con McKennie, che sta avendo delle difficoltà in questo inizio di stagione. Tale scambio oltre a risolvere il problema centrocampo alla Juventus garantirebbe una plusvalenza finanziaria per la società bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare altri settori per la prossima stagione L'agente sportivo Mino Raiola in una recente intervista ha dichiarato che de Ligt potrebbe lasciare la società bianconera durante il prossimo calciomercato estivo.

Una partenza che potrebbe garantire alla Juve circa 100 milioni di euro. Sul difensore ci sarebbe l'interesse concreto di diverse società, su tutte il Chelsea, il Barcellona e il Real Madrid. Al suo posto potrebbe arrivare il difensore Alessio Romagnoli, che difficilmente prolungherà il suo contratto con il Milan in scadenza a giugno 2022.